17-jarig meisje bijna verkracht: tipgevers noemen namen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 18 tips over man die 17-jarig meisje probeerde te verkrachten

De politie heeft achttien tips gekregen over de man die in Halsteren een 17-jarig meisje probeerde te verkrachten. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde vorige week aandacht aan de zaak. Een week later weet de politie te melden dat tipgevers ook namen hebben genoemd.

Op 10 augustus fietste het 17-jarige meisje kort na middernacht naar huis na een avondje uit met vriendinnen. Ze was in haar eentje op weg naar huis.

Op het moment dat ze bij binnenspeeltuin Monkey Town fietste, merkte ze dat er iemand achter haar reed. De man haalde haar vervolgens in en trok haar van haar fiets. Daarna probeerde hij haar te verkrachten. Doordat ze hard begon te schreeuwen, te schoppen en te slaan, ging de man ervandoor.

Signalement

Van de dader is een signalement bekend: de man is ongeveer 1,70 meter lang, mogelijk is hij stevig gebouwd en hij droeg destijds een zwart/grijs vest met een capuchon. Hij reed op een grijze herenfiets.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.