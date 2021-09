Rechtszaak chroom-6 begonnen: NedTrain legt schuld bij de gemeente Tilburg

Een van de treinen die door chroom-6 slachtoffers in Tilburg is geschuurd (archieffoto). vergroot

NedTrain ontkent dat ze schuldig is aan het drama in Tilburg waarbij werklozen treinen moesten schuren waarvan de verf het giftige chroom-6 bevatte. In Rotterdam is dinsdag de strafzaak over chroom-6 begonnen. De gemeente Tilburg en NedTrain moeten zich beiden verantwoorden. NedTrain dat over het onderhoud aan treinen gaat, legt de volledige verantwoordelijkheid bij de gemeente.

Dinsdag was de regiezitting in de Rotterdamse rechtbank. Daarin mochten de partijen hun onderzoekswensen kenbaar maakten. NedTrain zette direct de toon door de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en bij de gemeente Tilburg te leggen.

Justitie verwijt de gemeente Tilburg en NedTrain vooral dat ze er niet voor gezorgd hebben dat de mensen veilig konden werken. Er was ook geen beleid om dat te regelen. Mensen werden niet goed ingelicht over de gevaren van het schuren aan de treinen en er werd ook niet gecontroleerd of de beschermingsmiddelen gebruikt werden. Inmiddels is bekend dat er allerlei dodelijke ziekten kunnen optreden nadat mensen met chroom-6 in aanraking zijn geweest.

NedTrain liet tijdens de zitting dinsdag weten dat het wel meegewerkt heeft aan het tRomproject en aan het afhandelen van de schadevergoedingen. Maar, zegt de advocaat van Nedtrain: "We vinden niet dat we strafbaar hebben gehandeld. We benadrukken dat niemand van de betrokken werknemers van NedTrain wist dat er chroom-6 zat in het stof. Die kennis is pas achteraf gekomen, nadat het bij Defensie bekend werd." NedTrain zegt ook dat ze wel degelijk voorlichting over de risico's heeft gegeven en zelfs beschermingsmiddelen heeft besteld en afgeleverd.

Slachtoffer van chroom-6 in Tilburg Patricia van den Heuvel zat op de publieke tribune, met twee andere slachtoffers: "Ik vind dat Nedtrain ook schuldig is, net als de gemeente. De mannen van Nedtrain kwamen in volledig beschermende kleding naar ons toe terwijl wij stonden te schuren zonder die pakken. Ik schuurde treinen en maakte schoon. Ik moest zelfs mijn zoontje van vijf jaar meenemen omdat ik geen oppas had. Die zat gewoon met het stof te spelen."

Fons Tannenbaum, die in 2004 bij tRom werkte en nu nog steeds allerlei klachten heeft vindt het heel vervelend dat Nedtrain er nu al onderuit probeert te komen. Hij hoopt dat de rechtszaak snel afgehandeld is: "Ik wil de bladzijde om kunnen slaan. Het boek sluiten. Zolang dit nog loopt kan dat niet.".

De gemeente Tilburg zette tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen in de werkplaats van NedTrain aan het werk. Mensen moesten de verf van oude treinen schuren in het kader van een re-integratietraject. Volgens het OM zou bij de dochteronderneming van Nederlandse Spoorwegen, Nedtrain bekend zijn dat de giftige stof chroom-6 in de verf zat en dat het schuren van de treinen dus een gevaar voor de gezondheid was.

De rechtszaak over chroom-6 behandelt alleen de jaren 2009 en 2010 omdat alles wat daarvoor gebeurd is, inmiddels verjaard is. Volgens de rechter zal de inhoudelijk behandeling pas volgend jaar zomer zijn.

De gemeente Tilburg heeft tijdens de regiezitting alleen onderzoekswensen ingediend en niet het woord gevoerd. Ze hebben wel twee getuigen opgeroepen voor de rechtszaak. Het gaat om mensen die een leidinggevende functie hadden bij het werklozenproject tRom.

