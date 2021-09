Staan bij concert 'fantastisch' maar poppodia vrezen 75 procent capaciteit

Een feestje in de Effenaar in Eindhoven. vergroot

Staan bij popconcerten is vanaf 25 september weer mogelijk maar toch zullen de concertzalen dan niet volledig gevuld zijn. Volgens Haagse bronnen van de NOS gaat het kabinet dit dinsdag bekendmaken tijdens een nieuwe coronapersconferentie. Voor poppodia in Brabant is het staan goed nieuws, maar de voorwaarde dat maximaal maar 75 procent van de zaalcapaciteit gebruikt mag worden, gooit roet in het eten. "Dan zijn wij er nog steeds niet."

Evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen, zoals popconcerten, mogen vanaf 25 september weer gehouden worden, verwachten de Haagse bronnen van de NOS. Bezoekers moeten dan een bewijs kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of hersteld van corona.

"Mensen gaan toch bij elkaar staan."

“Dat wij mogen staan is fantastisch, maar als het maar met 75 procent van de capaciteit is zijn wij er nog steeds niet.” Directeur Frens Frijns van Poppodium 013 in Tilburg is teleurgesteld dat zijn zalen niet volledig gevuld mogen worden.

"Ik vraag mij af het nut hiervan is als je maar voor 75 procent opengaat. Mensen gaan toch bij elkaar staan. En je moet mensen teleurstellen omdat niet iedereen dan kan komen. Uiteraard ben ik hiermee blijer dan eerst maar ik vind het frustrerend dat wij niet helemaal doorkunnen.”

"Je moet een volle zaal hebben om de gages van de artiesten te kunnen betalen."

Directeur van de Effenaar Jos Feijen voorziet dezelfde problemen. "Prachtig dat je weer mag staan maar met 75 procent van de capaciteit kom je er niet. Na twaalf uur ’s avonds mag je nog steeds niets. Dat betekent dat een deel van de programmering niet door mag gaan. Het is bizar dat voetbalstadions en de Formule 1 wel door kunnen gaan maar wij met dit soort beperkingen te maken hebben.”

Met creatief programmeren in de middag bijvoorbeeld zou je wellicht wat op kunnen lossen. “Maar dat doen wij al anderhalf jaar”, verzucht de directeur van de Eindhovense poptempel. “Met driekwart kom je er niet. Je moet een volle zaal hebben om de gages van de artiesten te kunnen betalen. De rest haal je met je horecaomzet en als je dan een kwart mist...”

"Tot wanneer gaat het duren?"

Voor directeur Frank van Iersel van poppodium Mezz in Breda is er nog veel onduidelijk. "Dat drie vierde is ook heel erg arbitrair. Dat wordt verdomde lastig voor shows die al uitverkocht zijn. En tot wanneer gaat het duren? En hoe zit het met de nachtprogrammering? Dan zijn er ook veel dancedingen. Kunnen die nog doorgaan? Graag wacht ik de persconferentie nog even af."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.