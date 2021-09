Coronanieuws: horeca eist opening nachtclubs in kort geding tegen de Staat

00.01

Zorgmedewerkers meldden zich in het tweede kwartaal wederom meer ziek dan ze in jaren hebben gedaan. Het percentage ziekmeldingen in het tweede kwartaal was dit jaar het hoogst sinds 2003, meldt het CBS. De zorg staat sinds begin 2020 onder druk vanwege de uitbraak van het coronavirus. In het tweede kwartaal van 2021 hebben zorgmedewerkers zich 6,5 procent van de werkdagen ziek gemeld. Ter vergelijking: het gemiddelde over alle sectoren bedroeg 4,7 procent.