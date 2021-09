Rutte: 1,5 meter niet meer verplicht, toegangsbewijs is tijdelijk

Ook deze dinsdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de coronacrisis in en buiten Brabant. Vanaf 19.00 uur lees je hier alle nieuws uit de persconferentie van minister-president Rutte en minister De Jonge.

Uitvaartcentra hoeven bezoekers niet te vragen om een coronatoegangsbewijs, meldde demissionair premier Mark Rutte. Ook bij kerken is de QR-code waarmee gecontroleerd kan worden of iemand beschermd is tegen het coronavirus of recent negatief getest, niet verplicht. "We hebben niet de bevoegdheid om dat te eisen", aldus Rutte.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is dinsdagavond na de persconferentie afgesloten. Buiten vindt een demonstratie plaats waarbij vuurwerk werd afgestoken. Ook was er een rookbom te zien. In het ministerie, waar de persconferentie plaatsvond, zijn nog ambtenaren en journalisten aanwezig.

Nu de beperkingen toch van kracht blijven, is het belangrijk dat er ook steun vanuit de overheid blijft voor getroffen ondernemers. "Ondernemers mogen niet de dupe zijn van beperkingen als gevolg van het relatief nog grote aantal ongevaccineerden in combinatie met de beperkte zorgcapaciteit", klinkt het. VNO-NCW en MKB-Nederland dringen aan op snelle besluitvorming over die te bieden steun.

Aan de "precieze techniek" van de verlengde coronasteun wordt nog geschaafd, in samenspraak met de betreffende branches. Rutte hoopt er zo snel mogelijk meer over te kunnen zeggen. Maar hij benadrukt dat het "complex" is, ook omdat discotheken die 's nachts dicht zijn op een andere manier geholpen moeten worden dan bijvoorbeeld poppodia die niet hun volledige capaciteit kunnen benutten.

Elzinga vindt het verder verstandig dat het kabinet steun blijft bieden aan sectoren die door overheidsmaatregelen beperkt blijven en waar banen op het spel staan, zoals de nachthoreca en de evenementensector. "Het is volkomen terecht. Je kunt niet sectoren beperkingen opleggen en dan zeggen: zoek het zelf maar uit. Het is goed dat er naar de samenleving is geluisterd."

FNV stelt in principe positief te staan tegenover versoepelingen in het thuiswerkadvies. "Na anderhalf jaar goed thuiswerken kunnen niet louter werkgevers gaan bepalen waar iemand werkt. De regie over waar wordt gewerkt, moet zoveel mogelijk bij de werknemers liggen. We willen heldere afspraken met werkgevers hierover. De overheid heeft hier als grootste werkgever van Nederland een voorbeeldfunctie. Daarom willen wij met de overheid, werkgevers en sectoren zo snel mogelijk afspraken maken", aldus Elzinga.

Via de CoronaCheck-app kan iemand onder meer aantonen dat hij of zij gevaccineerd is. Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en theaters, zo kondigde het kabinet dinsdag aan in een persconferentie.

In de zorg wordt het toegestaan voor werkgevers om vast te leggen of personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Hij benadrukt dat het niet om een plicht gaat.

De mondkapjesplicht vervalt op stations en perrons, maar blijft nog wel gelden in het openbaar vervoer en op vliegvelden. Ook moeten reizigers op luchthavens een mondkapje op na de securitycheck en eventueel op andere plekken die het vliegveld zelf aanwijst. Ook is er een nieuw thuiswerkadvies: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

Per 25 september gelden er geen maximale groepsgroottes of mondkapjesplicht meer in mbo en hoger onderwijs.

Het toegangsbewijs blijft een tijdelijke maatregel, zo benadrukte Rutte. "We zijn er niet op uit deze maatregel voor altijd in te voeren", zegt Rutte. "Op 1 november komt er een nieuw OMT-advies en dan zullen we de situatie opnieuw beoordelen."

Mensen die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben, kunnen ook de komende tijd nog gratis een coronatest ophalen. Eerder was er veel discussie in de Tweede Kamer over het al dan niet verstrekken van gratis coronatests. Het kabinet wilde dat mensen hier op termijn voor zouden gaan betalen, zodra iedereen de kans heeft gehad een vaccinatie te halen.

16.15

Ook in Zuid-Nederland tientallen klassen thuis in quarantaine

Ook in het zuiden van Nederland zitten na de eerste schoolweek alweer tientallen klassen thuis in quarantaine. Van grote besmettingsclusters is voor zover bekend geen sprake, maar uit voorzorg moeten in het basisonderwijs nog steeds klassen naar huis worden gestuurd als een leerling of leerkracht positief test op het coronavirus. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat ook in de vakantieregio Zuid weer volop te gebeuren.

In de drie Brabantse GGD-regio's zijn na een week op in totaal 69 basisscholen besmettingen geconstateerd. De GGD in regio Hart voor Brabant, waar onder meer Den Bosch en Tilburg onder vallen, heeft 33 meldingen gekregen van basisscholen waar medewerkers of leerlingen positief hebben getest in de afgelopen week. Hoeveel daarvan precies in quarantaine zijn, weet de GGD niet, want het is niet altijd nodig, zegt de GGD. Wie immuun is, hetzij door vaccinatie of door een recent doorgemaakte coronabesmetting, hoeft niet in quarantaine.