Deelname Mathieu van der Poel aan WK 'iets waarschijnlijker'

Wielrenner Mathieu van der Poel kampt met rugproblemen, maar toch is zijn deelname aan de WK in Vlaanderen 'iets waarschijnlijker geworden'. Dat zegt Christoph Roodhooft, de ploegleider van Alpecin-Fenix, in Belgische media.

Janneke Bosch & ANP Geschreven door

De wegwedstrijd voor mannen is over iets minder dan twee weken, op zondag 26 september. Voor de komende periode heeft Van der Poel daarom kleine wijzigingen in zijn schema aangebracht. Zo slaat hij deze week het Kampioenschap van Vlaanderen over, melden Belgische media.

Kwaliteit in trainingen

"We proberen deze week meer kwaliteit in de trainingen te leggen. En dan houden we zoveel mogelijk afstand tussen de wedstrijden", zei Roodhooft. "We hebben goede hoop dat hij dinsdag weer goed kan trainen. De handdoek voor het WK is nog niet gegooid. Het is waar dat hij trainingsarbeid en wedstrijdkilometers mist, maar daar kunnen we nu niet veel meer aan veranderen. Het is niet zo dat hij nog tien keer zes uur kan trainen. Maar is dat een probleem?"

Bondscoach Koos Moerenhout moet de Nederlandse selectie voor de wegwedstrijd nog bekendmaken. "Als ik Moerenhout was, zou ik Mathieu sowieso selecteren", aldus ploegleider Roodhooft. "Mocht het nodig zijn, dan kun je hem altijd weer uit de selectie halen."

Rentree

De KNWU meldt dat Moerenhout op zijn vroegst dinsdag laat op de middag zijn selectie bekendmaakt. "Moerenhout wil graag een definitieve selectie hebben zonder slagen om de arm. Vandaar dat hij nog even wil checken bij enkele renners", aldus een woordvoerder van de wielerbond.

Van der Poel viel hard tijdens de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen van Tokio. Hij beleefde afgelopen zondag een succesvolle rentree in de Antwerp Port Epic. Van der Poel won die eendagskoers.

