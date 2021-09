Er is leven in de Brabanthallen: eindelijk weer vakbeurs met 6000 bezoekers

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Er is weer leven in de Brabanthallen

De Brabanthallen in Den Bosch zijn weer geopend waarvoor ze bedoeld zijn: een vakbeurs. "Eindelijk is er weer leven hier", verzucht directeur Jeroen Dona. "De afgelopen anderhalf jaar was het stil, op de coronatesten en vaccinaties na dan." De eerste grote vakbeurs, met in twee dagen zesduizend bezoekers, is woensdagochtend begonnen.

In de grote hallen aan de De Dieze is de kunstoffen- en metaalbeurs in volle gang. "Ik loop al de hele dag te stralen", vertelt organisator Els van de Ven.

"Dat is een groot verschil met mensen die schouder aan schouder hier staan te feesten."

Dona is blij dat de beurs door kan gaan. "Dit wordt gezien als een doorstroomlocatie. Mensen lopen als het ware van winkeltje naar winkeltje. Dat is een groot verschil met mensen die schouder aan schouder staan te feesten."

Het lijkt weer als vanouds voor de bezoekers maar de organisatie heeft flink moeten puzzelen. "Normaal is de beurs 10.000 vierkante meter, dit jaar hebben we drie hallen met in totaal 24.000 vierkante meter", vertelt Van de Ven terwijl ze door de grootste hal loopt. "Onze paden zijn een stuk breder zodat mensen afstand kunnen houden." En dat gaat met drieduizend bezoekers per dag met gemak.

"De beste relaties ontstaan door persoonlijk contact, dan ontstaat er chemie."

Gijs Arts uit Nijmegen is blij dat hij weer op een beurs rondloopt. "Je ontmoet weer een hele hoop mensen uit de sector. We hebben elkaar anderhalf jaar moeten missen en voor de branche is het belangrijk dat het weer kan." En dat is precies waarom Van de Ven vandaag straalt. "De beste relaties ontstaan door persoonlijk contact, dan ontstaat er chemie."

En niet onbelangrijk: de machines en producten kunnen weer live ervaren worden. "Online is een fijn medium en heeft ons geholpen om door de coronacrisis te komen maar nu kun je iets weer echt ervaren."

"Het is fijn om elkaar weer te zien en bij te kletsen."

Driehonderd bedrijven presenteren zich op de kunststoffenbeurs. Rutger Wisse van Mata Kunststoffen is een van hen. "Qua werk hebben we de beurs niet nodig. We kunnen het werk amper aan, maar het is fijn om elkaar weer te zien en bij te kletsen. Eindelijk, ik ben er helemaal klaar voor", vertelt de accountmanager. "Fijn dat ik hier mijn klanten weer gewoon kan spreken in plaats van alleen telefoontjes over waar het product blijft en dat het te duur is."

Een beurs kan dus al veilig georganiseerd worden in de Brabanthallen. En een evenement met duizenden mensen? "Dat kan vanaf de 25e weer. En dat gaan we ook meteen weer doen. We hebben er enorm veel zin in", zegt directeur Dona. Op de eerste dag van de versoepelingen kunnen hardstyle-liefhebbers genieten van Supremacy. "Ook dat kan dan weer verantwoord met de coronapas. We hopen dat die pas natuurlijk snel verdwijnt, maar als dat nodig is om weer in beweging te komen, dan juichen wij dat toe."

