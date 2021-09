45 miljoen voor overname van huurhuizen van Vestia in Bergeijk

De provincie gaat 45 miljoen euro lenen aan twee woningstichtingen zodat die 446 huurwoningen in Bergeijk kunnen overnemen. De huizen zijn nu nog van Vestia in Rotterdam, maar die wil er vanaf. Twee Brabantse stichtingen willen de huizen overnemen maar hebben daar niet genoeg geld voor.

'Echt nodig'

De kwestie rondom de huizen speelt al jaren. Vestia heeft het financieel moeilijk en huurders klagen al langere tijd over hoge huren en achterstallig onderhoud. Gedeputeerde Erik Ronnes is dan ook blij dat de kwestie mogelijk snel voorbij is. "Bewoners hebben onderhand wel recht op een oplossing", zo laat hij weten. "De situatie dreigde alleen maar te verslechteren." Het komt niet vaak voor dat de provincie bijspringt. "Het is een unieke situatie, maar in dit geval is het nodig."