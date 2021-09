Marjo niet meer wakker getetterd, kroonkraanvogel is gevlogen

De grijze kroonkraanvogel die Marjo Kuijpers al tijden uit haar slaap hield, is verkast. Hij tettert nu anderen wakker. Marjo heeft al twee nachten weer door kunnen slapen en kan haar geluk niet op.

"Zondagnacht was nog echt verschrikkelijk", vertelt Marjo. "Maar maandag was 'ie ineens verdwenen. En hij kwam ook niet terug. Ik dacht: hoe kan dat nou?"

Al anderhalve week lang hield de grijze kroonkraanvogel Marjo en haar buren uit hun slaap. Het dier had een favoriet plekje bovenop de schoorsteen gevonden, waar hij nachtenlang zat te krijsen. "Het was een prachtig dier," vindt Marjo, "maar de hele nacht, om twee uur, drie uur, vier uur in de nacht maakte hij herrie. Dan is het niet leuk meer hoor. Hoeft hij zelf nooit te slapen?"