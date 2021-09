Nepscout maakt naaktfilmpjes van voetballertjes en moet 1,5 jaar cel in

De verdachte in de rechtbank (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

1,5 jaar cel en nog eens 1,5 jaar voorwaardelijk; dat is de straf die een 63-jarige Eindhovenaar donderdagochtend in de rechtbank in Den Bosch opgelegd heeft gekregen voor het naakt filmen van jonge voetballertjes. De man, die op een school werkte, is ook veroordeeld voor het verspreiden van kinderporno.

De man benaderde wereldwijd 160 jongens. Voor alle slachtoffers die in de zaak zijn genoemd, kreeg de nepscout een contactverbod van drie jaar.



De meeste van de jongens zijn tussen de 11 en 13 jaar oud, maar sommige ook jonger. Hij vroeg of de jongens zich naakt met de webcam wilden filmen en om daarbij vergaande seksuele handelingen te verrichten. De beelden zou hij gebruiken om te beoordelen of de voetballertjes geschikt waren voor de sport.

Bij zijn aanhouding werden in zijn huis honderden filmpjes en duizenden foto's aangetroffen.

Zeven aangiften

De man deed zich ook voor als jong meisje en legde ook op die manier contact met slachtoffers. Dat gebeurde jarenlang tussen 2013 en 2019. Zeven jongens hebben aangifte gedaan.

PSV maakte in 2019 voor het eerst melding bij de politie van de praktijken van de man. Eerder dat jaar had de nepscout ook jongens bij voetbalclubs in Lieshout en Beek en Donk benaderd. De clubs, ELI en Sparta'25 stuurden waarschuwingen rond. Een van de slachtoffers is volgens justitie leerling op de school waar de man werkte.

Justitie eiste eerder 4 jaar cel. De straf viel een heel stuk lager uit. De rechtbank gaf onder meer aan dat de nepscout nooit eerder in aanraking kwam met politie en justitie. Ook heeft hij meegewerkt aan alle onderzoeken en spijt betuigd. De man heeft naast celstraf ook een contactverbod voor 3 jaar gekregen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.