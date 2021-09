Twee keer wateroverlast in vijf dagen tijd, in Vlijmen zijn ze er klaar mee

Het water stond woensdagavond tot aan de rand. vergroot

Ze hebben het helemaal gehad met de wateroverlast, de bewoners van de Oranjelaan in Vlijmen. Woensdagavond kregen ze natte voeten nadat er een waterleiding was gesprongen. Vijf dagen eerder was het ook al raak. Toen waren hoosbuien de veroorzakers. "Elke keer als het regent zitten we met de ellende."

Janneke Bosch & Ista van Galen Geschreven door

"Vorig jaar was er al een overstroming toen het hard had geregend", vertelt Mark van de Broek. Hij woont in de Oranjelaan. "Binnen een jaar gebeurt het nog een keer. En nu overstroomt het doordat de waterleiding sprong. We zitten echt elke keer met de ellende."

Angelique Smits zag woensdagavond hoe haar huis enorme schade opliep. "Ik ben net een jaar bezig geweest met alles op te knappen van de vorige keer en nu gebeurt het weer. Het is nog erger zelfs: onder mijn nieuwe keuken is de riolering geknapt. Het water kwam door de keuken, de achterdeur, de voordeur en de badkamer", vertelt ze.

"Nu kan ik misschien wel weer twee maanden niet hier wonen. Ik ga hier aan onderdoor."

Ook andere buurtbewoners zijn er klaar mee. "Er lopen kelders onder." Het zorgt voor onrust en angst in de straat. "Als we horen dat het gaat regenen, dan zit heel de straat angstig op buienradar te kijken of het hopelijk droog blijft."

Angelique werd woensdagavond bijgestaan door haar buren, in de strijd tegen het water. "Iedereen kwam meteen met handdoeken en trekkers om te helpen. Mijn zoon heeft zandzakken neergelegd zodat het van buiten niet ook nog mijn huis in zou stromen." Het is om moedeloos van de worden, vindt ze. "Je wordt helemaal gek. Iedere keer dat er een buitje aankomt heb ik stress. Nu kan ik misschien wel weer twee maanden niet hier wonen. Ik ga hier aan onderdoor."

De blokkades moesten voorkomen dat het water bij Mark binnenkwam. vergroot

Mark heeft wel een idee hoe het komt dat de buurt zo vaak last heeft van overstromingen. "We wonen in een oude wijk hier, en de riolering is ook oud. De afvoer is gewoon niet goed, het is verouderd. Eigenlijk moet het gewoon allemaal opnieuw gedaan worden."

"Het belangrijkst vinden we nu eerst om de boel weer netjes te maken in de buurt"

Het is nog onbekend waardoor de waterleiding woensdagavond is gesprongen, laat BrabantWater weten in een reactie. "De oorzaak van het lek is nog niet duidelijk. Het belangrijkst vinden we nu eerst om de boel weer netjes te maken in de buurt", zegt een woordvoerder.

Dat de bewoners van de Oranjelaan al vaker natte voeten kregen, is bekend bij de gemeente. "Er zijn mensen die in enkele jaren tijd al een paar keer water in hun woning, winkel of bedrijfspand hebben gehad en dat is natuurlijk erg vervelend”, zegt wethouder openbare ruimte Kees van Bokhoven.

Toch is er volgens de gemeente geen structureel probleem en kwam de overstroming van vrijdag voornamelijk door een samenloop van omstandigheden. "Allereerst viel er erg snel heel veel neerslag en viel deze heel lokaal. De grote bui viel bovendien op het moment dat het afvoersysteem nog voller was dan normaal door een eerdere bui rond acht uur. Hierdoor kregen zowel de openbare ruimte als particuliere gebouwen, woningen en tuinen veel water te verstouwen."

Zo zagen de straten in de Oranjelaan er woensdagavond uit:

