Auto slaat over de kop na krankzinnige inhaalactie

vergroot

Een automobilist in een Mercedes haalde in juni een krankzinnige inhaalmanoeuvre uit op de A58 bij Etten-Leur. Op een video is nu goed te zien, hoe het ongeluk kon gebeuren.

Wachten op privacy instellingen...

Op de dashcam is de Mercedes Coupé zowel van achteren als van voren gefilmd. Te zien is hoe de Mercedes een Volkswagen rechts inhaalt. Maar de bestuurder schat de situatie verkeerd in en komt klem te zitten tussen die Volkswagen en de auto op de rechterbaan.

Daarna raakt de Mercedes in een slip en slaat over de kop naast de weg. Verschillende mensen stoppen en rennen naar de auto. Er landde een traumaheli en de brokkenpiloot werd naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Perry Roovers;/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.