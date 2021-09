Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Loek (70) vecht jarenlang voor oud-militairen en krijgt daar een beeld voor

Oud-marineman Loek van den Heuvel vocht niet alleen op de wereldzeeën, maar ook tegen het onrecht dat vele oud-militairen is aangedaan. Toen de pensioenleeftijd werd verhoogd liepen sommige honderden euro's per maand mis. Het leverde Loek de bijnaam 'Mr. AOW-gat' op. Vrijdag kreeg hij van oud-collega's in Vught een beeld voor zijn strijd.

"Eigenlijk hadden we op het plein voor het Ministerie van Defensie in Den Haag willen staan en je een koninklijke onderscheiding willen uitreiken", zegt Willem van Lit als Loek een beetje is bijgekomen. De ontmoeting in het zaaltje op een kazerne in Vught was voor Loek van den Heuvel geheim gehouden. Hij is sprakeloos als hij zijn medestrijders er onverwacht treft. Zijn familie heeft hem er met een smoes naartoe gelokt.

Loek is onlangs zeventig geworden en wil zijn jarenlange strijd tegen de overheid eindelijk staken. "Ik wil vanaf nu meer tijd aan mijn vrouw Trix en aan m'n kinderen en kleinkinderen besteden", zegt Loek. De afgelopen negen jaar heeft hij bijna dag en nacht bezig gevochten tegen het onrecht dat duizenden oud-militairen werd aangedaan. "Ik kan niet tegen onrecht. Deze mensen zijn in de steek gelaten door Defensie en de politiek", zegt een nog steeds strijdbare Loek.

"Er zijn oud collega's die na veertig jaar trouwe dienst in de krijgsmacht bij de voedselbank moesten aankloppen"

Toen in 2013 besloten werd de AOW- en pensioenleeftijd te verhogen, ontstond er voor oud-militairen een enorm probleem. Militairen worden sinds jaar en dag eerder gedwongen met leeftijdsontslag gestuurd. Zij krijgen een uitkering totdat ze 65 worden. Het verhogen van de AOW-leeftijd én het tegelijkertijd stoppen van hun uitkering zou voor velen van hen betekenen dat ze veel minder inkomen krijgen.

Een financiële catastrofe dreigde voor bijna 20.000 oud-militairen. Loek leverde voor zijn strijd zelfs zijn militaire onderscheidingen in. Na jaren is er een compensatieregeling gekomen. Toch is het nog geen volledig herstel van situatie van voor 2013, maar Loek stopt ermee.

Willem van Lit legt uit dat het voor sommige oud militairen wel zeven of acht honderd euro per maand scheelt. "Er zijn oud collega's die na veertig jaar trouwe dienst in de krijgsmacht bij de voedselbank moesten aankloppen", vertelt Willem. "Voor die schrijnende gevallen is er gelukkig compensatie."

Als eerbetoon kreeg Loek een beeldje naar het voorbeeld van The Lone Sailor in de VS, dat een op de kade wachtende matroos voorstelt, gereed om weer aan boord te stappen. De wachtende matroos voor Loek is gemaakt door de beeldhouwer Piet Neijssen uit Budel.

Beeldje van de wachtende matroos (foto: Jan Peels) vergroot

