Drukker bij priklocaties nu coronacheck verplicht wordt

Opvallend veel mensen hebben zich de afgelopen week gemeld bij de priklocaties in Brabant voor een coronavaccinatie. Aanleiding is de verplichte coronapas bij evenementen, in de horeca en theaters. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs de GGD's in onze provincie. "Nadat vorig weekend de berichten over het verplicht vaccinatiebewijs uitlekten, zien we een opvallende stijging", merkt Linda Vlamings van de GGD West-Brabant.

De coronacheck is vanaf 25 september verplicht. Dat betekent dat mensen met een QR-code moeten aantonen dat ze twee keer zijn geprikt, corona hebben gehad of recent negatief zijn getest.

Bij de GGD-West Brabant merken ze al sinds begin deze week dat meer mensen een vaccinatie willen. "We zien meer mensen bij de 'vrije vaccinatie-inloop' maar ook bij de speciale prikbussen", zegt Linda Vlamings. "Veel mensen die nu komen hadden het uitgesteld omdat ze prikangst hebben of geen vervoer hadden, maar nu de regels strenger worden zien we ze toch verschijnen. Ook de persconferentie van premier Rutte was van invloed op de stijging."

Ook in Zuidoost-Brabant zien ze een stijging bij de inloopposten. "Met name zondag was er een flinke toestroom. Over het algemeen zagen we meer afspraken en vrije inloop op de locatie Eindhoven dan op onze locatie in Helmond. Voor komende week staan er echter weer meer afspraken ingepland in Helmond", zegt Cindy Bergenhenegouwen.

"Omdat we iedereen die zich wil laten vaccineren ook de gelegenheid willen bieden, hebben we besloten vanaf nu weer alle dagen te vaccineren in Eindhoven."

"Ze verplichten het niet, maar ze stellen het wel zo dat het verplicht voelt."

Omroep Brabant peilt vrijdag de stemming bij de priklocatie in Eindhoven. Een echtpaar staat op het punt om de prik te halen, maar dat doen ze met tegenzin. "Ik voel me verplicht om een vaccin te halen", zegt de vrouw. "Ik ben er eigenlijk op tegen. Ik hoef dat spul niet in mijn lichaam, maar ik heb over een maand een bruiloft dus nu moet ik wel."

Continu blijven testen is voor haar geen optie. "Dan moet ik mij voor iedere keer dat ik naar een restaurant ga, laten testen." Haar man zou het ook graag anders zien. "Ze verplichten het niet, maar ze maken het wel zo dat het verplicht voelt", zegt hij.

Ook een andere man staat nog steeds niet te springen om gevaccineerd te worden. "Als de coronacheck niet werd ingesteld, had ik het niet gedaan." Zijn bezwaren zijn duidelijk. "Ik voel me prima en je spuit toch iets onnatuurlijks in je lichaam", zegt hij. "Ook de druk van het moeten hield mij tegen." Zijn lastige thuissituatie en de invoering van de coronacheck zorgen ervoor dat hij het toch doet. "Ik heb geen andere keuze", zegt hij.

Toch zijn er ook mensen bij de priklocatie die zich niet verplicht voelen. Een jonge vrouw heeft na lang wachten haar vaccinatie gehaald. "Ik had mijn eerste prik gehaald en een week later kreeg ik corona dus ik moest wachten met mijn tweede prik. Maar nu heb ik hem eindelijk", zegt ze opgelucht. Aan dat lange wachten zit één voordeel. "Bij mijn eerste prik heb ik enorm lang in de rij moeten staan en nu kon ik in één keer doorlopen."

Een andere vrouw heeft bewust wat langer gewacht, maar staat nu toch achter haar keuze om zich te laten vaccineren. "Het had voor mij niet zo'n prioriteit. Ik wilde eerst kijken wat er zou gebeuren in de maatschappij. Dat wachten heeft ervoor gezorgd dat ik er nu achter sta", vertelt ze vastbesloten.

