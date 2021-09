'We zijn naïef geweest', harde politieke reacties op manifest burgemeesters

Een drugslab in Tilburg in een afgesloten ruimte in de loods (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

De Roosendaalse burgemeester Han van Midden en zijn collega's kunnen op begrip rekenen vanuit politiek Den Haag. De burgemeesters willen dat er meer gedaan wordt om drugscriminaliteit en ondermijning tegen te gaan, voordat het te laat is en stelden een manifest op. "De burgemeesters hebben groot gelijk", zegt Michiel van Nispen van de SP. "Ze zijn in de steek gelaten door het kabinet, al jaren."

Wat SP-Kamerlid Van Nispen betreft is het kabinet de laatste jaren in gebreke gebleven. "Dit had het kabinet al veel eerder moeten zien aankomen, ze hadden veel eerder in actie moeten komen."

Dat is Attje Kuiken van de PvdA roerend met hem eens. "Ik ga hier het kabinet ook zeker op bevragen, volgende week tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer." Voor de PvdA'er bevatte het manifest van de burgemeesters geen verrassing. "Dit laat zien hoe urgent het is en dat wat we tot nu toe doen, gewoon onvoldoende blijkt."

"Dit is een noodkreet van de burgemeesters. Laten we die serieus nemen."

Dat dit manifest gaat helpen om nu wel voortvarend te zijn in de aanpak van ondermijnende criminaliteit, daar is ze nog niet van overtuigd: "Er wordt al twee jaar gebakkeleid over de oprichting van een speciaal interventieteam. Maar dit is een noodkreet van de burgemeesters. Laten we dat nu eindelijk écht serieus nemen."

De grootste coalitiepartij, de VVD, laat weten nog niet te kunnen reageren op het manifest. "Het is nog te vroeg, we willen het eerst goed kunnen lezen", zegt Ingrid Michon die voor die partij onder meer de onderwerpen Justitie en Veiligheid en drugsbeleid in haar portefeuille heeft. "Maar we danken de burgemeesters voor hun bijdrage aan het debat."

