Mathieu van der Poel beslist zondag of hij meedoet aan het WK

Mathieu van der Poel beslist zondag na wielerwedstrijd de Gooikse Pijl of hij volgende week deelneemt aan het WK wielrennen in Leuven. "De kans dat ik rijd is groter dan vorige week", vertelde hij zaterdag na wielerwedstrijd de Primus Classic aan verslaggevers bij de finish.

"Mijn rug was vrij oké, ik heb nu minder last dan een week geleden, maar deze wedstrijd was ook minder belastend. Ik wacht zondag de Gooikse Pijl af. Daarna neem ik een beslissing", zei de wielrenner uit Hoogerheide zaterdag. De wegwedstrijd voor mannen is op zondag 26 september.

Van der Poel reed zaterdag de Primus Classic, een eendaagse wielerwedstrijd in België. Op ruim veertig kilometer van de finish probeerde hij samen met onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe weg te rijden. Uiteindelijk belandde hij in de kopgroep. Maar op zo'n 25 kilometer van de eindstreep kreeg Van der Poel een lekke voorband, waarna hij in de derde groep belandde. Hij eindigde als achtste.

Rugklachten na val

Tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Japan kwam de regerend wereldkampioen veldrijden ten val. Sindsdien kampt hij met rugproblemen. Hij meldde zich daarna af voor het WK mountainbike en voor de Benelux Tour.

