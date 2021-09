'Wie simpelweg softdrugs wil legaliseren, verklaar ik incompetent'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Criminoloog Cyrille Fijnaut uit felle kritiek op drugsaanpak die burgemeesters willen

Cyrille Fijnaut heeft in het televisieprogramma KRAAK van Omroep Brabant keiharde kritiek geuit op het kersverse manifest van een groep burgemeesters, over de aanpak van drugscriminaliteit. De criminoloog stelde: "Wie eenvoudigweg softdrugs wil legaliseren, verklaar ik werkelijk incompetent."

Totaal onverstandig, dat vindt Cyrille Fijnaut het legaliseren van softdrugs in Nederland. En laat dat nu net een van de vier concrete actiepunten zijn, die een groep burgemeesters voorstelt aan Den Haag.



Die actiepunten staan in het manifest dat vrijdag door een groep burgemeesters, waaronder vijftien Brabantse, naar Den Haag werd gestuurd. Het is een noodkreet en een plan van aanpak tegelijk, om te voorkomen dat Nederland door drugscriminaliteit 'in een bananenrepubliek verzandt.'

Als presentator Arjo Kraak aan Fijnaut vraagt of hij de burgemeesters dus incompetent noemt vanwege hun visie op legaliseren, is het antwoord slechts een beetje milder: "Als je het zo opschrijft als het daar staat, getuigt dat niet van veel wijsheid. Laat ik het dan wat aardiger zeggen."

"Of je veel of weinig geld moet hebben, hangt af van je plannen. En ook dit is geen goed plan."

Zelf pleitte Fijnaut overigens eerder ook voor legaliseren, maar dan wel in Europees verband, zodat problemen zich niet meer dan nu al het geval is naar de buurlanden verspreiden. Anders volgen onvermijdelijk 'stevige politieke conflicten', zo waarschuwt hij.

En de kritiek van de door de wol geverfde criminoloog houdt niet op bij dat ene actiepunt van de vooral West-Brabantse burgemeesters. Over de roep van de bestuurders om veel meer geld zegt hij: "Of je veel of weinig geld moet hebben, hangt af van je plannen. En ook dit is geen goed plan. Het is wel heel belangrijk om een serieuze politie en justitie te hebben. En dan vind ik het ook gek dat de burgemeesters hier alleen voorop willen lopen en dit niet afstemmen met politie en het Openbaar Ministerie, en nog wel wat meer spelers." Burgemeesters Mikkers van Den Bosch en Blanksma van Helmond tekenden onder meer om deze reden het manifest niet.

"Ja, maar het wemelt noodkreten. Dat is geen rechtvaardiging voor onwijze plannen."

Maar is het niet gewoon een noodkreet van mensen in de frontlinie, vraagt presentator Kraak nog: "Ja, maar het wemelt noodkreten. Dat is geen rechtvaardiging voor onwijze plannen."

Fynaut, die ooit sprak over de 'maffianisering' van Nederland, is het overigens wel met de burgmeesters eens dat er iets moet gebeuren. "Het is zeer zeker nodig om in te grijpen." Wat de burgemeesters zouden moeten doen? "Een goede burgemeester pleit voor een sterke recherche."

