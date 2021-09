Gemaskerde mannen dringen huis in Eindhoven binnen, twee mensen mishandeld

In een huis aan de Van Thienenlaan in Eindhoven zijn zondagavond gemaskerde mannen de woning binnengedrongen en hebben ze twee mannen zwaar mishandeld, dat meldt de politie. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn vier of vijf gemaskerde mannen het huis binnengedrongen, vertelt een woordvoerster. Op dat moment waren er drie mensen aanwezig. Twee van hen zijn mishandeld door de indringers. Zij moesten met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie is in het huis om onderzoek te doen om erachter te komen wat er precies is gebeurd.