Buurman zag mishandeling door gemaskerde mannen: 'Overal was bloed'

Een buurman die een paar deuren verder woont in de Van Thienenlaan in Eindhoven, heeft de mishandeling door gemaskerde mannen zondagavond zien gebeuren. Hij is ontdaan door het gebeuren en zegt dat er al veel langer overlast is in de straat.

De buurman was zich net aan het klaarmaken om te gaan bidden, zo vertelt hij, toen hij ineens allemaal geschreeuw en kabaal hoorde. Toen hij naar buiten keek, zag hij een van zijn buren op straat lopen. Die was ernstig gewond aan zijn arm. Volgens de buurman was het een open botbreuk.

"Ze hebben mijn vriend vermoord!"

Daarop heeft hij het slachtoffer naar binnen gehaald en bij hem thuis op een stoel gezet. Terwijl de buurman hem zo goed mogelijk verzorgde, riep het slachtoffer: "Ze hebben mijn vriend vermoord!"

De man is terug naar buiten gelopen en gaan kijken bij het huis waar het slachtoffer vandaan kwam. Toen hij door het raam keek, zag hij de gemaskerde mannen binnen staan. Met een hamer sloegen ze in op iemand die op de grond lag, vertelt hij. Toen hij de deur opendeed, heeft hij de gemaskerde mannen misschien laten schrikken, denkt hij achteraf. Ze sloegen in ieder geval op de vlucht.

"Er was heel veel bloed."

Het slachtoffer dat in het huis op de grond lag, had een grote hoofdwond, vertelt de buurman. "Er was heel veel bloed." Wel had het slachtoffer nog een hartslag en hij deed ook even zijn ogen open. Blijkbaar had iemand anders op dat moment al de politie gebeld, want politie en hulpdiensten kwamen binnen bij het huis waar de gemaskerde mannen waren geweest.

Er zijn al eerder heftige voorvallen geweest in de Van Thienenlaan in Eindhoven. In mei van dit jaar rende er een man door de straat die zichzelf in brand had gestoken. Die ging toen een woning aan de Van Thienenlaan binnen. Dat zou hetzelfde huis zijn als waar nu de mishandeling heeft plaatsgevonden.

