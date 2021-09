Coronanieuws: GGD-medewerkers verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen

13.16

Oostenrijk voert aanvullende coronamaatregelen in voor wintersporters. Komend seizoen mogen exploitanten van skiliften alleen mensen vervoeren die zijn ingeënt tegen COVID-19, negatief zijn getest of recent de ziekte hebben doorgemaakt. Deze bewijzen zijn al verplicht in de horeca.

Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden, terwijl dat afgelopen seizoen nog wel het geval was. Om dat mogelijk te maken voert Wenen voor de liften een mondkapjesplicht in. De mondkapjes moeten van medische FFP2-kwaliteit zijn. Verder is besloten dat après-ski onder voorwaarden is toegestaan.