Syrische jongen met bus gedropt bij station Tilburg, zoektocht naar familie

Het Syrische jongetje dat gisteren opgevangen werd door veiligheidsmedewerkers van de NS is niet met de trein gereisd maar is daar met een bus afgezet. Dat zegt de veiligheidsmedewerker die de jongen zondagavond aantrof. "Zijn ouders hadden betaald voor een busrit die hem uiteindelijk bij het station in Tilburg afzette", vertelt veiligheidsmedewerker David de Vries.

Waar is zijn familie?

Waar de reis in de bus begon weet de veiligheidsmedewerker niet. "Ik had in ieder geval niet de indruk dat hij op een een lijndienst was gezet." De jongen is opgevangen door de politie die hem weer overgedragen heeft aan de vreemdelingenpolitie. Volgens een politiewoordvoerder staat de jongen in Europa niet geregistreerd met een asielaanvraag. Er wordt nu gekeken of er in Nederland familie van de jongen zit en waar zijn ouders zijn.