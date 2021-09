Syrisch jongetje (13) moederziel alleen gedropt: 'Dit komt zelden voor'

Archieffoto Pexels. vergroot

"Dat een minderjarige vluchteling zomaar ergens gedropt wordt, gebeurt zelden", zegt Elsbeth Faber van de stichting Nidos die zich over deze minderjarigen ontfermt. "Toevallig was er in augustus een 11-jarig Syrisch meisje alleen op het station in Utrecht en nu dat jongetje in Tilburg, maar het komt hooguit een enkele keer per jaar voor."

Jaarlijks melden zich zo'n 900 minderjarige vluchtelingen in Nederland. "De meesten zijn 15 tot 18 jaar oud en melden zich bij een asielzoekerscentrum. Dat zijn de gebruikelijke wegen. Dat een jonger kind zo moederziel alleen ergens gedropt wordt, is uitzonderlijk", zegt de woordvoerder van Nidos.

"Wij zoeken eerst familie en anders gaat een minderjarige vluchteling naar een pleeggezin."

De stichting Nidos is de aangewezen organisatie om de zorg voor zo'n jonge vluchteling op zich te nemen. "Wij kijken eerst of er ergens in Nederland familie van het kind te vinden is. Als dat niet zo is, proberen we een pleeggezin te vinden, bij voorkeur met dezelfde culturele achtergrond. Wij zorgen voor de medische zorg, school en starten de asielprocedure."

"De kans dat het jongetje dat in Tilburg gedropt werd een verblijfsvergunning krijgt, is groot", zegt Faber. "Er zijn wel wat mitsen en maren. Mochten zijn ouders in een veilige omgeving zitten, bijvoorbeeld in Europa, dan gaat hij daarheen."

Over de mogelijke strategie van ouders om een kind vooruit te sturen om zo door gezinshereniging ook een verblijfsvergunning te krijgen, wil Faber zich niet uitlaten. "Dit jongetje komt uit een oorlogsgebied. Hoe wanhopig moet je als ouder zijn om je kind zo op weg te sturen", reageert ze.

"Het was geen wanhoop, het was blinde paniek."

De veiligheidsmedewerker van de NS bij wie het Syrische jochie zondagavond huilend aan de arm hing, zag niet zozeer wanhoop. "Het was paniek, blinde paniek." Vanuit het niets werd veiligheidsmedewerker David de Vries door het huilende jongetje aangeklampt.

"Een toevallige voorbijganger sprak Arabisch en kon voor ons tolken. Het mannetje vertelde dat zijn ouders hem op de bus hadden gezet en daarvoor betaald hadden. Hij was bang en we hebben hem gerustgesteld, door samen wat lekkers te eten en drinken op het station. Ik weet niet waar hij op de bus is gezet, het zou zomaar Turkije kunnen zijn."

Ondertussen werd de politie gealarmeerd en kalmeerde het ventje. "Hij liet ons foto's zien van zijn familie via zijn mobieltje. Hij keek blij toen hij die foto's met ons kon delen. De gearriveerde agenten waren ook lief voor het kereltje. Hij nam als afscheid nog een selfie met mij erbij." Deze onverwachte ontmoeting maakte wel indruk op David. "Ik heb er nog veel aan gedacht. Ik klom in bomen op mijn 13e. Hoe radeloos moet je als ouder zijn? Wat hebben we het toch goed hier, waren gedachten die bij David voorbijkwamen.

"Jochie staat nog niet in Europa geregistreerd als asielzoeker"

"De politie heeft de gegevens van het Syrische jongetje door de database gehaald", laat politiewoordvoerder Passchier weten. "Er was niet eerder in Europa asiel aangevraagd voor hem. Daarna is hij overgedragen aan de vreemdelingenpolitie die voor de eerste opvang heeft gezorgd. "

