Drugslab op boot in Moerdijk: weer twee mannen opgepakt

Twee mannen zijn opgepakt in een onderzoek naar productielabs van crystal meth, onder meer op de drugsboot in Moerdijk. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag. Het gaat om een 38-jarige Mexicaan en een 47-jarige Colombiaan.

De Mexicaan zou volgens het OM een ‘aansturende en coördinerende rol’ hebben gespeeld in de criminele organisatie, die achter het drijvende lab zat. De man is afgelopen vrijdag vanuit Spanje overgeleverd aan Nederland. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.