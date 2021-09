PSV-fans en Aad de Mos begrijpen weinig van de logica van Roger Schmidt

Cody Gakpo werd tegen Feyenoord na een uur gewisseld (foto: ANP / Maurice van Steen). vergroot

Aad de Mos begrijpt weinig van het gegoochel van PSV-trainer Roger Schmidt met de opstelling en de wissels. Dat kwam Schmidt zondag opnieuw op veel kritiek te staan. De Mos, zelf oud-trainer van PSV, noemt Schmidt het type Louis van Gaal. "Hij gaat zijn eigen weg en is star in zijn opvattingen", zegt hij maandag in het tv-programma Brabant Vandaag waarin hij zijn verbazing over het wisselbeleid van de huidige PSV-trainer niet onder stoelen of banken steekt.

Sandra Kagie Geschreven door

De wissels van onder meer sterspeler Mario Götze en spits Eran Zahavi, maar zeker die van Cody Gakpo kwamen Schmidt zondag na de nederlaag in eigen huis op veel kritiek te staan. De Mos geeft aan dat ook hij zondag met verbazing heeft gekeken naar de ingrepen van Schmidt.

'Frappant' noemt hij het bijvoorbeeld dat Noni Madueke niet in de basis stond. En dat Götze en Zahavi na rust niet terugkwamen, verbaasde hem ook. "Verrassingen waar Feyenoord zich gelukkig bij voelde", stelt hij.

Of Schmidt zich de kritiek zal aantrekken, verwacht de oud-trainer niet. Daarvoor gaat hij volgens De Mos te veel zijn eigen weg. "Maar als hij geen resultaat haalt en wanneer PSV dit seizoen geen vorderingen maakt, dan wordt het voor hem een lastige klus", is de verwachting van de oud-trainer.

Woensdag opnieuw verrassingen

Woensdag wacht PSV de uitwedstrijd in Deventer tegen Go Ahead Eagles en ook dan verwacht De Mos verrassingen in de opstelling van de Eindhovenaren. Schmidt zal volgens hem ook in Deventer dus niet beginnen met de sterkst denkbare opstelling.

Terwijl PSV zich volgens hem juist moet herpakken. Iets dat volgens De Mos 'tegen een zogenaamd kleine ploeg als Go Ahead best nog een lastige klus kan worden na de domper tegen Feyenoord'. "Het gaat toch in de koppies van de jongens zitten", zegt hij.

Net als Aad de Mos kunnen ook PSV- fans geen chocola maken van het wisselbeleid van Schmidt, zo blijkt uit de reacties die Omroep Brabant haalde bij het stadion:

Wachten op privacy instellingen...

In de tweede aflevering van de 'Willy en Rene podcast' gaat het onder meer over PSV-trainer Roger Schmidt, die volgens de tweeling moet vertrekken als PSV geen kampioen wordt.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.