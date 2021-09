Tuinders de dupe van hoge energieprijzen: ‘Tonnen duurder uit’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Tuinders de dupe van hoge stroomprijzen: ‘Tonnen duurder uit’

De energieprijzen rijzen de pan uit en dat is een flinke klap voor tuinders in onze provincie. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) maakt zich daar zorgen over. “Dit gaat elke tuinder raken”, weet Frits van Dijkman van de ZTLO.

“Dit gaat veel pijn doen”, weet Van Dijkman. “Per hectare ben je 100.000 euro per jaar meer kwijt”, zo schat hij in op basis van de huidige energieprijzen. “Het gaat dus al snel om tonnen. En je productie en inkomsten blijven gelijk.”

Zo verwacht Tom de Jong ruim één miljoen euro meer aan energie kwijt te zijn op jaarbasis. Hij is mede-eigenaar van Auberginekwekerij De Jong in Dinteloord. Het bedrijf heeft 11,5 hectare aan kassen en kweekt zo'n 20 miljoen aubergines per jaar. "Het was al een slecht jaar en nu dit ook nog", weet hij. Hij overweegt om een paar weken eerder te oogsten, om het verlies zo te beperken.

De ZLTO en moederorganisatie Glastuinbouw Nederland ontvangen steeds meer signalen van ondernemers die zich zorgen maken over de hogere energieprijzen. Verwacht wordt dat consumenten meer moeten gaan betalen voor groenten, fruit, bloemen en planten.

Kouder in de kas

En dus overwegen verschillende tuinders al maatregelen. “Sommigen gaan de temperatuur in de kassen wat verlagen. Of ze kiezen ervoor om de lichten uit te zetten of zelfs om andere gewassen te gaan telen”, weet Van Dijkman.

Het raakt zelfs tuinders die de energie voor een aantal jaar hebben vastgezet. “Geen enkele tuinder zet namelijk honderd procent van zijn stroom vast", legt Van Dijkman uit. "Je weet namelijk nooit precies wat je nodig hebt.” En dus worden ook zij geraakt, maar natuurlijk wel minder dan boeren die kozen voor variabele prijzen.

'Overleven'

Of tuinders niet eerder hadden moeten verduurzamen? Van Dijkman: “Daar wordt heel hard aan gewerkt. We zijn nog niet waar we willen zijn”, geeft hij toe. “Het is vooral zuur dat het geld dat tuinders nu kwijt zijn aan energie, niet meer in verduurzaming kan worden gestoken. Overleven heeft nu voorrang.”

De energierekening wordt in rap tempo hoger. Dat komt volgens energievergelijkingssite Pricewise door de groeiende tekorten aan gas. De opwekking van stroom valt tegen doordat er lange tijd relatief weinig zon en wind was.

