Donkere straten in Brabant: dit is wat er misging

Archieffoto. vergroot

De straten in Brabant die dinsdagavond lang donker bleven, worden woensdagavond weer gewoon verlicht. Dat kan haast niet anders. Maar wat ging er nou mis? Wij vroegen het aan netwerkbeheerder Enexis.

Jessica Ranselaar Geschreven door

Enexis is als netwerkbeheerder actief in vijf provincies, waaronder Brabant. Het bedrijf is in het gebied de aansturing van de straatverlichting aan het vervangen. En dat is nog een ingewikkelde klus.

Je zou zeggen dat het systeem vrij simpel moet werken: op een bepaalde tijd moet de lantaarns aan en op een bepaald moment moeten ze uit. Maar het is meer dan dat, legt Cyriel Hamstra van Enexis uit. “Het nieuwe systeem is ‘slim’. Het moet zorgen voor een kostenbesparing. En gemeentes kunnen de straatverlichting zelf gaan besturen.” Dat laatste kan handig zijn als je bijvoorbeeld een bepaalde straat in het weekend langer wil verlichten.

35.000 kastjes

Enexis moet in totaal 35.000 van kastjes vervangen. Een project dat in 2016 is begonnen en over een paar jaar klaar is. Dinsdagavond werd duidelijk waar in Brabant de nieuwe boxen staan want daar viel de straatverlichting uit. “In de straten met het oude systeem deed de verlichting het wel. Die straten hadden dus een beetje geluk dat het daar nog niet vervangen was”, zegt Hamstra.

Maar waarom werkte het nieuwe systeem niet? “Gisteren was er voor Brabant overdag een update. ’s Avonds ontdekten we dat het niet helemaal goed was gegaan. Het systeem was vastgelopen en startte niet op.”

Box voor box

Het duurde even voor dat het softwareprobleem was opgelost. “We hebben eerst gecheckt wat er mis was en het daarna het box voor box hersteld.” In de loop van nacht deed op alle plekken de straatverlichting het weer, weet Hamstra. En daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn en hebben alle straten woensdagavond weer verlichting. “Als het goed is wel, ja.”

LEES OOK: Straatverlichting valt uit op meerdere plekken in Brabant

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.