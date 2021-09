Gino (22) zorgt al 11 jaar voor zijn moeder en broers: 'Ik wist niet beter'

Gino is al sinds zijn elfde mantelzorger voor zijn moeder en broers (foto: Jan Peels). vergroot

Gino Mulder uit Den Bosch was 11 jaar oud toen zijn vader overleed. Sindsdien moet hij voor zijn moeder en twee autistische broers zorgen. Gino is nu 22 jaar oud. Hij is een jonge mantelzorger en dat komt veel vaker voor dan je denkt. Eén op de vijf kinderen groeit op met zorgen over familieleden.

"Een halfjaar na het overlijden van mijn vader, kreeg mijn moeder reuma. Later werd ze ook depressief en kreeg ze zelfmoordgedachten. Ik moest er al heel jong voor zorgen dat er eten op tafel stond, zodat mijn moeder iets at. Ook had ik heel vaak ruzie met mijn broers", vertelt Gino.

"De zorg voor m'n moeder en broers heeft grote invloed op me gehad en ik heb er ook psychische problemen door gekregen. Ik maakte me continu zorgen en cijferde mezelf weg. Ik was niet anders gewend", vertelt Gino.

"Zonder het zelf te weten was ik een jonge mantelzorger."

"Thuis kon ik nooit met vrienden afspreken, omdat mijn moeder altijd pijn had en mijn broers soms zomaar konden flippen. Bovendien was ik heel vaak te moe. Zonder het zelf te weten was ik een jonge mantelzorger."

"Toen ik in Amsterdam ging studeren voor meubelmaker, ging ik elke dag heen en weer naar huis om voor m'n moeder te zorgen. Ik kon niet tot het einde van de lessen daar blijven want dan was ik te laat thuis. Na een tijd ging dat niet meer. Gelukkig heeft een mentor van de opleiding gezegd dat ik een time-out moest nemen, zodat ik me op mijn thuissituatie kon concentreren", gaat Gino verder.

"Daardoor gaat het nu wat beter en ben ik ook iets anders gaan doen. Ik ben vrijwilliger geworden bij Vanzelfsprekend en binnenkort studeer ik af als begeleider en ervaringsdeskundige voor jonge mantelzorgers."

"Er zijn soms al kinderen van acht jaar oud die heel pittige zorgtaken hebben."

In Nederland groeit ongeveer twintig procent van de kinderen en jongeren op in een zorgsituatie. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen voor hun vader of moeder, broer of zus, opa of oma. Dat komt soms door een langdurige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke handicap, een psychische ziekte of een verslaving.

Deze kinderen en jongeren die die zorg op zich moeten nemen, noemen we jonge mantelzorgers (JMZ). Sommigen krijgen al op jonge leeftijd een burn-out. Scholieren met een ziek gezinslid melden zich bijna tweemaal zo vaak ziek als andere scholieren. Ze zijn vaak uitgeput. "Er zijn soms al kinderen van 8 jaar oud die heel pittige zorgtaken hebben", vertelt Thuy-Van Nguyen van mantelzorgplatform Vanzelfsprekend.

Zaterdag en zondag komen zo'n veertig jonge mantelzorgers uit Den Bosch en omgeving bij elkaar in Vorstenbosch. Daar wordt het zogeheten 'Spacecamp' gehouden. Een weekend om de jongeren, van 13 tot 24 jaar oud, letterlijk ruimte en afstand te geven van de zorgen waar ze dagelijks mee te maken hebben.

