Duurt laaaaaaaaaaaaang: Jorritsma is klaar met trage kabinetsformatie

Het wordt hoog tijd dat de politiek in Den Haag 'de benen eronder zet' en snel een nieuw kabinet formeert dat 'de echte problemen aanpakt waar Nederland voor staat', dat vindt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. Hij doelt dan op bijvoorbeeld de woningnood, waar zijn stad al jaren mee kampt.

Eindhoven wil nieuwe woningen kunnen bouwen en ook een heleboel: "We hebben een grote opgave om woningen te realiseren, vierduizend woningen per jaar tot 2040, dat zijn immense getallen", zo zegt Jorritsma in het radioprogramma Spraakmakers, op Radio 1. En bij al die woningen horen natuurlijk ook wegen en andere voorzieningen voor de mensen die er komen wonen.

Daar heeft de Eindhovense burgemeester hulp bij nodig, vanuit het rijk, legt hij uit. "Ik kan dit niet betalen vanuit alleen de opbrengst van gemeentelijke belastingen." Al vier jaar is de Eindhovense burgemeester daarom met het rijk in gesprek. "Maar ik heb tot nu toe alleen zakgeld gehad." Tot zijn grote frustratie: "Zo leg je de boel helemaal plat."

Die uitbreiding van het aantal woningen in de regio Eindhoven is hard nodig, vanwege de vele, veelal technische, bedrijven die zich in de Brainport-regio gevestigd hebben. "ASML, Philips, Sygnify, noem ze maar op. Die bedrijven functioneren fantastisch. Maar ze trekken ook veel mensen aan die ze nodig hebben om te komen werken."

Alleen al voor ASML moeten er 3500 mensen gehuisvest worden in een half jaar. En dat die mensen hier komen werken is écht nodig, om de Brainportregio ook de slimste regio te laten blijven, betoogt de burgemeester. "We voern een war on talent. Door de hele wereld wordt getrokken aan talenten."

Om ze hier in de regio op te leiden, bijvoorbeeld bij de TU in Eindhoven, zou goed zijn vindt de burgemeester. "Het is te bizar voor woorden dat we een maximaal aantal studenten moeten opleggen aan opleidingen. Het is het verdienvermogen voor morgen. Maar we kunnen de mensen niet meer faciliteren." Er worden soms als behoorlijk onorthodoxe oplossingen bedacht. "We vragen aan mensen: als uw kinderen de deur uit zijn, heeft u dan misschien een kamer voor een student?"

Om te zorgen dat er geld van het rijk komt om de woningnood in Eindhoven te verminderen, moet er allereerst een nieuw kabinet komen. "We missen nu allerlei ministers, het is een potpourri aan ministers. Dat is echt een zorg."

