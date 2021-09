5G-zenders in lantaarnpalen? 'Alle vragen verdienen een antwoord'

Sven-Ake Hulleman demonteert een lantaarnpaal (foto: YouTube). vergroot

Het is onvermijdelijk dat gemeenten soms vreemde vragen uit Wob-verzoeken moeten beantwoorden, zoals bijvoorbeeld over 5G-zendertjes in lantaarnpalen. Dat zegt bestuurskundige Julien van Ostaaijen aan de Tilburg University. "Je kunt het jammer vinden, maar het hoort erbij." Toch is er een manier om jezelf als gemeente werk te besparen.

Zeker 19 gemeenten in Brabant hebben de afgelopen periode vragen gekregen van complotdenkers die denken dat er geheime 5G-zendertjes in lantaarnpalen zitten. De overheid zou zo ons zenuwstelsel willen manipuleren.

Er wordt onder andere gevraagd naar de plekken van de lantaarnpalen en welke onderdelen er precies in zitten. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor deze theorie, maar door de Wet openbaarheid van bestuur zijn de gemeenten verplicht deze vragen in behandeling te nemen, wat veel tijd en dus geld kost.

'Goed dat de overheid niet bepaalt welke vragen wel en niet gesteld mogen worden.'

Dat niet alle gemeenten hier op zitten te wachten begrijpt Van Ostaaijen wel. "De Wob is nooit echt omarmd door de overheid, want een Wob-verzoek zorgt altijd voor veel werk."

Dat gemeenten tot wel 50 uur kwijt zijn geweest met het beantwoorden van de vragen over 5G, ziet hij als een noodzakelijk kwaad. "Je kunt het jammer vinden, maar het hoort erbij. Het is prijs die je betaalt voor een belangrijke wet, al moet misbruik van de wet natuurlijk voorkomen worden." Hij draait de zaak graag om: "Het is goed dat de overheid niet bepaalt welke vragen wel en niet gesteld mogen worden."

'Ga met ze in gesprek'

Bestuurskundige Marcel Boogers deelt die mening. "Je kunt er weinig aan doen, je bent verplicht die informatie te verstrekken als gemeente."

Toch ziet hij ook manieren om jezelf wat werk te besparen: "Dat mensen in complotten geloven, daar kun je als gemeente niet zo veel aan doen. Maar je kunt wel naar ze luisteren en met ze in gesprek gaan. Wat wilt u precies weten? Hoe kunnen we u helpen? Als je je begripvol toont kan dat wel eens helpen, vaak blijkt er dan meer aan de hand te zijn dan zorgen om een lantaarnpaal."

