Nieuwe Maasbrug moet fietspad krijgen: 'Scheelt 35 minuten omfietsen'

Gert-Jan van Rooij wil dat de nieuwe Maasbrug een fietspad krijgt vergroot

De nieuwe Maasbrug voor de bredere A2 bij Den Bosch moet een fietspad krijgen. Dat willen veel politieke partijen in de Bossche gemeenteraad. Ze dienen woensdagavond een motie met die strekking in.

Van Den Bosch de Maas over met je fiets kan nu nog op twee manieren. Of je gaat met je fiets over de Hedelse brug of je moet helemaal omfietsen naar het veerpontje bij Alem. Als het aan de Bossche politiek ligt, gaat dat veranderen. Zeker nu er een nieuwe Maasbrug moet komen.

De A2 rond Den Bosch gaat de komende jaren voor honderden miljoenen flink op de schop. De belangrijkste maatregelen op een rij:

Er komt in beide rijrichtingen een extra rijstrook op de parallelbaan van de A2 (van 2 naar 3).

Er komt een extra brug over de Maas ten oosten van de bestaande bruggen.

De A2 tussen knooppunten Empel en Deil wordt met één rijstrook per rijrichting verbreed (van 3 naar 4).

"Een fietspad moet er dan wel bij kunnen", zegt Gert-Jan van Rooij van de Bossche PvdA. Hij is een van de indieners van de motie. "Het meest ideaal zou zijn dat je over de Maasbrug kan fietsen. Vanuit Rosmalen, De Groote Wielen of het oosten van Den Bosch moet je nu nog 35 minuten omfietsen."

En dus willen negen partijen in de Bossche gemeenteraad dat het college van B en W bij het Rijk en andere betrokkenen gaan lobbyen voor het fietspad over de nieuwe Maasbrug. Mocht het lukken, dan moet je nog wel even geduld hebben. De verwachting is dat de nieuwe Maasbrug in 2031 klaar is.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.