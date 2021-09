D’n Elfde in Oeteldonk gaat door, openingsceremonie 'onzeker'

Een 11-11 in het Oeteldonkse verleden. (Archieffoto). vergroot

De gemeente Den Bosch wil ‘d’n Elfde van d’n Elfde’ dit jaar 'gewoon' vieren in de binnenstad. “De precieze invulling over het hoe en wat, dat werken we nu uit”, meldt de gemeente na een gesprek met lokale horeca-ondernemers.

De openingsceremonie gaat digitaal of op een andere wijze plaatsvinden. Maar als alle coronamaatregelen per 1 november worden geschrapt zoals het kabinet van plan is, zal ook de ceremonie gewoon doorgaan, stelt de Oeteldonksche club.

"Alle horeca in de binnenstad wil meedoen aan 11-11. Ook is het op verschillende plekken mogelijk deze dag buiten te vieren", schrijft de gemeente Den Bosch op haar website. “Samen zijn we tot een mooie, en andere invulling van deze voor Oeteldonkers bijzondere dag gekomen. Dat kunnen we op een veilige en verantwoorde manier mogelijk maken. Waarbij we de landelijke geldende coronamaatregelen die dan gelden, natuurlijk volgen.”

Eerder wilden de PvdA en de VVD het feest al redden. Ze stelden in een brief 'alles op alles te zetten om 11 -11 verantwoord door te laten gaan'.

Officiële ceremonie kan wellicht doorgaan

De Oeteldonksche Club nam afgelopen week het besluit om de officiële ceremoniële opening niet door te laten gaan. Volgens de organisatie kan ze niet van vrijwilligers vragen om bezoekers in de binnenstad te controleren op een QR-code. En de organisatie noemt het ‘onverteerbaar om niet alle Oeteldonkers te kunnen ontvangen‘.

Toch komt er sowieso een officiële openingsceremonie, stelt Rinskse van Kasteren van de Oeteldonksche Club woensdagavond. "Die is dan digitaal, of misschien vindt die op een andere veilige manier plaats. Maar er moet sowieso een opening komen. Dat kan niet anders."

Het kabinet stelt echter dat het de bedoeling is om per 1 november alle coronamaatregelen te schrappen. Als dat gebeurt, gaat ook de traditionele ceremonie door, bevestigt Van Kasteren.

"Ja, dan zijn wij erbij als vanouds en zal de ceremonie gewoon plaats gaan vinden. Het is nu onzeker. We zeiden eerst dat het met deze maatregelen niet door kan gaan. Maar als per 1 november alle maatregelen worden geschrapt, gaat het wél door. Daar houden we nu rekening mee."

KHN verheugd

Bernard Kuenen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Den Bosch, wil ‘geen ophef veroorzaken door te veel te zeggen’, maar hij zegt al lange tijd in gesprek te zijn met de gemeente over 11-11.

“We hebben allemaal, ook de gemeente, de wil gehad om dit door te laten gaan, natuurlijk wel met de nodige beperkingen. En dat gaat de goede kant op. Daar zijn we als horeca erg blij mee”, zegt Kuenen.

