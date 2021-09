Ruim 4100 naalden vonden een arm in de prikbus van GGD West- Brabant

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zo krijg je een prik in de bus van de GGD

Ruim 4100 mensen in West-Brabant hebben zich laten vaccineren in de prikbus. Dat laat de GGD West-Brabant desgevraagd weten aan Omroep Brabant. Door de aankondiging van de coronapas is de bus bovendien meer in trek dan ervoor.

De GGD is tevreden met de cijfers. Volgens een woordvoerder is het publiek dat op de priklocatie op wielen afkomt divers. "We zien mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met het maken van een afspraak", vertelt Miranda Gramser-Schoenmakers. "Of ze hebben geen vervoer om naar een vaccinatielocatie te gaan. Ook zien we mensen die moeite hebben met de taal."

'Afhankelijk van baby'

De bus staat donderdagmiddag in Terheijden. “Ik was aan het einde van mijn zwangerschap dus heb het daarom uitgesteld”, vertelt een vrouw met een kinderwagen. “Op veel plekken zijn er nog maar weinig tijden om te kunnen reserveren, dus dan is dit een uitkomst. Ook omdat ik afhankelijk ben van de baby.”

Een man komt even later de bus binnen. “Ik heb geen autorijbewijs en de priklocatie is aan de andere kant van Breda. Nu is het op loopafstand.” Hij had door een eerdere coronabesmetting maar één prik Pfizer nodig.

Een andere man kwam zelfs tot zijn eigen verbazing langs: "Ik kwam uit de supermarkt en zag de bus, dus ik kom spontaan even kijken. Door een besmetting kon mijn tweede prik niet doorgaan, dus ik ga vragen of dat nu wel kan.”

Merk zelf kiezen

Op 22 juli is de GGD gestart met een prikbus in Winkelcentrum Hoge Vucht in Breda. Mensen kunnen voor een eerste prik zonder afspraak in de bus terecht. Bezoekers kunnen kiezen tussen een vaccin van Janssen of Pfizer. Een prik nemen mag, maar hoeft niet. Sommige bezoekers komen ook langs om meer informatie te krijgen.

Eerder werden verschillende grote vaccinatielocaties in de regio gesloten, zoals Almkerk, Roosendaal en Bergen op Zoom. Met de prikbus wil de GGD meer maatwerk leveren. "Veel mensen vinden het fijn laagdrempelig en dichtbij huis terecht te kunnen", vervolgt de woordvoerder.

De bustour gaat nog tot zeker 2 oktober door. Volgens de planning staat de bus vrijdag bij de Jumbo in Lage Zwaluwe en zondag onder andere op de Markt in Zundert. Overigens hebben de twee andere Brabantse GGD's geen prikbussen.

