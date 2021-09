Coronanieuws: 155 nieuwe besmettingen in Brabant

16.05

De technische problemen met de CoronaCheck-app waardoor sommige mensen geen QR-code kunnen aanmaken zijn verholpen, laat de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten. Wel duurt het nog even voor sommige mensen een groen vinkje in de app kunnen krijgen. Hoeveel mensen hierdoor gedupeerd zijn is onduidelijk.

Een groep mensen die hun eerste vaccinatie in een ander EU-land hebben gekregen en hun tweede prik bij een GGD kan geen QR-code krijgen in de app. Binnenkort kan dat wel. Deze mensen moeten dan een webformulier invullen, dat te vinden zal zijn op de website coronacheck.nl en de website van de Rijksoverheid. Als alle gegevens kloppen krijgen de gevaccineerde mensen via een beveiligde e-mail de QR-code. Wanneer deze oplossing beschikbaar is, is nog onduidelijk.