Horeca in Breda blijft zaterdagnacht open met toestemming van de gemeente

Meer dan dertig kroegen in Breda blijven zaterdag uit protest expres drie kwartier langer open dan de coronaregels toelaten. ’Wat zou jij doen als je negentien maanden geen salaris hebt gehad?’’, reageert café-eigenaar Farid Bricane. Hij is de keuzes van het kabinet zat en wil daarom actie ondernemen. De gemeente staat achter de actie en biedt de horecagelegenheden de ruimte voor het maken van dit statement.

Madhavi Raaijmakers & Peter de Bekker Geschreven door

Hoewel de horeca zaterdag te maken krijgt met een aantal coronaversoepelingen zijn die voor veel ondernemers niet genoeg. Want ook al mogen ze nu weer een veel gasten ontvangen, de beperkte openingstijd is een probleem. ‘’Als om twaalf uur ineens ieder café in Breda de gasten eruit moet schoppen, heb je tussen de 15.000 en 20.000 mensen op straat. Dat kan niet goed gaan. Dan komen er geheid spanningen’’, meent Farid. Maar ook het coronatoegangsbewijs veroorzaakt onbegrip. ''Waarom zou dat na twaalf uur ineens niet meer werken?''

'Burgemeester en wethouder begrijpen onze pijn'

Farid voert het woord namens de 32 kroegen die zich bij de protestactie hebben aangesloten. Hij heeft samen met een aantal andere ondernemers contact gehad met de gemeente. Samen zijn ze tot het tijdstip van kwart voor een 's nachts gekomen. "Op dat moment moet dan ook wel iedereen weg zijn", benadrukt de gemeente. "Die afspraak is duidelijk gemaakt met de eigenaren en we vertrouwen erop dat die wordt nageleefd."

‘’Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank begrijpen onze pijn heel goed", reageert Farid. "Wij zijn ook niet boos op hen. De burgemeester heeft tijdens de hele coronaperiode voor ons gedaan wat hij kon. Het is Den Haag waar iets moet veranderen.’’

Vraagtekens

Het is voor Farid en zijn collega-ondernemers niet te begrijpen waarom de horeca van het kabinet maar tot twaalf uur 's nachts mag openblijven. Met hun protestactie blijven ze dus drie kwartier langer open, maar als het aan Farid had gelegen was dat nog langer geweest.

"Net als de eigenaren hebben ook wij vraagtekens bij de sluitingstijd van middernacht en het stopzetten van de tegemoetkomingen aan de horeca", laat de gemeentewoordvoerster weten. Volgens haar bijten de horecaondernemers 'wederom in een zure appel en blijven ze zonder perspectief zitten'. "Goed dat daar nu op deze manier aandacht voor wordt gevraagd."

Meer acties

Of er na zaterdag nog meer acties zullen volgen, is nog niet helemaal zeker. ''Dat ligt aan Den Haag'', zegt Farid. ''Als er niets verandert, zullen we nog iets moeten verzinnen. Als je negentien maanden lang geen salaris hebt gehad, moet er gewoon iets veranderen.''

