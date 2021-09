'Heb jij een kamer vrij? Help een internationale student'

vergroot

Geen kamer gevonden en dus het vliegtuig terug naar huis. Dat lot staat veel internationale studenten van Avans Hogeschool te wachten. Daarom doet de hogeschool een oproep aan alle Brabanders: 'Heb jij een kamer vrij? Neem een internationale student in huis.'

Thijs den Ouden Geschreven door

Dat er een woningtekort is, is wel duidelijk. Dit geldt ook voor studentenhuisvesting. Met teksten als 'no internationals' boven veel vrijstaande kamers maakt het voor internationale studenten niet makkelijker. Die kunnen dan ook maar moeizaam een kamer vinden, volgens Avans.

Voor sommige studenten ziet het er wel heel erg uit, meldt de hogeschool. Sommigen moeten mogelijk hun studie afbreken als zij niks vinden. “Dat zou heel vervelend zijn. We hopen dat we met deze oproep een deel van hen toch kunnen helpen aan geschikte woonruimte”, zegt Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het College van Bestuur.

"In de praktijk zijn die alternatieven toch lastig."

Op dit moment gaat het om 82 studenten die in de regio Breda, Den Bosch en Tilburg een kamer zoeken. Hiervan studeren er 64 in Breda en 18 in Den Bosch.

Het afgelopen jaar zijn er meer internationale studenten gekomen dan andere jaren, laat Avans weten. “De toename van het aantal internationale studenten heeft meer oorzaken. De eerste oorzaak is natuurlijk corona, waardoor studenten vorig jaar niet konden komen. Daarnaast heeft het ook te maken met de Brexit. Studenten die eerst naar het Verenigd Koninkrijk gingen, komen nu hierheen, omdat het daar te duur is geworden.”

"Ik heb zelf twee kamers vrijgemaakt."

Avans heeft de afgelopen weken diverse alternatieven onder de loep genomen. Van hotels, campings, anti-kraak en leegstaande panden. Dit lijkt geen oplossing te bieden. “In de praktijk zijn die alternatieven toch lastig. We zijn hierover in gesprek met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Maar het is een complex probleem.”

De vice-voorzitter heeft zelf al het goede voorbeeld gegeven. "Ik heb zelf twee kamers vrijgemaakt." Want zo zegt ze zelf: "elk adres is er eentje." Ze hoopt dat collega’s of inwoners uit de regio haar voorbeeld zullen volgen. “De studenten zijn ook van waarde voor onze regio. Laten we hen met gastvrijheid ontvangen. Het zou fantastisch zijn om de studenten samen te kunnen helpen.”

Mensen die een kamer willen verhuren kunnen voor meer informatie terecht bij het International Office van Avans: [email protected] / (0)88 – 525 8001. Ook in het weekend van 24 en 25 september is het International Office van Avans van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.