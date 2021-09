De held van Willem II blijft kalm na zege op PSV: 'Ik doe gewoon mijn werk'

Timon Wellenreuther is het middelpunt van de feestvreugde (foto: Orange Pictures). vergroot

Timon Wellenreuther ontpopte zich zaterdag tot held van Willem II. De doelman speelde uitstekend in het duel met PSV. Met meerdere goede reddingen hield hij de Tilburgse ploeg op de been tegen de Eindhovenaren en stond hij aan de basis van de 2-1 zege van de ploeg van trainer Fred Grim.

Wellenreuther was de man van de wedstrijd en werd tijdens én na de wedstrijd massaal toegezongen door de fans van Willem II. Ondanks alle lof liep hij niet naast zijn schoenen door de mixed zonde van het Koning Willem II Stadion. Hij deed eerder het tegenovergestelde. Wellenreuther deed alsof het niet heel bijzonder was wat hij had laten zien.

Vanuit België zal er wat vreemd gekeken worden naar alle verhalen over Wellenreuther. Bij Anderlecht wist hij niet te overtuigen en werd hij aan het einde van het seizoen gepasseerd voor de Bredase tiener Bart Verbruggen. Dit seizoen was hij in het begin nog vierde keeper bij de Belgische club, zo'n anderhalve maand later zag iedereen hem schitteren tegen titelkandidaat PSV.

"Ik heb geprobeerd om het team te helpen,

“Ik moet gewoon de ballen tegenhouden. Ik heb gewoon mijn werk gedaan, geprobeerd om het team te helpen. That’s it”, zei Wellenreuther kort na de winst op de Eindhovenaren. De Duitser wil zijn prestatie niet te groot maken. "Natuurlijk is het niet makkelijk. Je traint er iedere dag hard voor. Maar je hoopt alles tegen te houden. Dat is niet gelukt. Ik heb een tegentreffer gekregen. Het goede is dat we drie punten hebben gepakt en dat ik het team heb kunnen helpen.”

Dat hij het team geholpen heeft klinkt als een understatement. In de eerste helft stond hij goed bij grote kansen van Eran Zahavi en Ritsu Doan, daarnaast kwam hij heel goed uit toen Zahavi alleen op hem afkwam en plukte hij met een fraaie duik de bal van de voeten van de spits. Zo ging het eigenlijk de hele wedstrijd verder, met het hoogtepunt na een klein kwartier spelen in de tweede helft. Marco van Ginkel leek te scoren vanuit een hoekschop. Zijn kopbal ging hard via de grond richting het Willem II-doel. Met een fantastische reactie zette Wellenreuther zijn hand nog tegen de bal en voorkwam hij een zeker lijkend doelpunt.

"Natuurlijk ben ik blij dat ik goed gespeeld heb, dat heb ik ook nodig, ik ben blij."

Ook op dat moment reageert de doelman koel. Is er dan helemaal geen blijdschap over zijn eigen prestatie, naast de vreugde om de drie punten? "Natuurlijk ben ik blij dat ik goed gespeeld heb. Dat heb ik ook nodig, ik ben blij”, zegt hij met een kleine glimlach op het gezicht. Het enthousiasme is zichtbaarder op het moment dat hij praat over de ploeg en de teamprestatie. “Ieder team weet dat het moeilijk gaat worden om drie punten te pakken wanneer ze naar ons stadion komen. We hebben hard gewerkt en zijn bij elkaar gebleven als team, dat heeft gewerkt.”

Terwijl Joël Drommel de schlemiel van de wedstrijd werd met een blunder bij de 2-1 van Ché Nunnely, werd Wellenreuther de held. Allebei staan ze de pers te woord, maar de lichaamstaal laat niet direct zien wie van de twee euforisch mag zijn. Uit de woorden van Fred Grim blijkt dat wel. De oefenmeester wijst niet snel naar spelers, maar deed dat nu wel. "We moeten het met elkaar doen, zodat er wekelijks een individu uit kan blinken. Maar als je vandaag dan toch iemand moet noemen, denk ik dat je onze keeper moet noemen. Die heeft het gewoon geweldig gedaan."

