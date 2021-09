Vrouw in Den Bosch op fiets geraakt door 'projectiel'

De vrouw wordt geholpen door de politie (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op de Moerputtenweg in Den Bosch is zondagmiddag een vrouw beschoten terwijl ze er aan het fietsen was met haar man en hun kind. Ze raakte volgens de politie lichtgewond aan een been door een 'projectiel'. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Haar man en kind bleven ongedeerd.

De politie meldde rond halfvijf dat er een schietpartij was, maar dat is zeker niet het geval geweest. Wel wordt onderzocht door wie er is geschoten, met wat voor soort wapen en waar vandaan het projectiel is afgevuurd. Voor het onderzoek werden onder meer vijf politiewagens en een politiehelikopter ingeschakeld.

De man en het kind en de fietsen zijn door de politie weggebracht. Het kind heeft als troost van de politie een knuffelbeer gekregen.

Agenten waren uit voorzorg met kogelwerende vesten naar de Moerputtenweg gestuurd. Aanvankelijk werd gezegd dat er geschoten zou zijn op de Moerputtenweg in Vlijmen.

Politie en ambulance waren snel ter plekke (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.