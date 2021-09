Brabantse crossers komen punt tekort voor prolongatie wereldtitel

Het Nederlandse motorcrossteam heeft de wereldtitel niet kunnen prolongeren. In de Motorcross der Naties eindigde de uit drie Brabanders bestaande equipe als tweede achter de ploeg van het gastland, Italië.

Oppermachtige overwinning

Oranje begon stroef na teleurstellende klasseringen van Eindhovenaar Roan van de Moosdijk en Glenn Coldenhoff uit Best in de eerste manche. Van de Moosdijk deed het in de tweede heat niet veel beter, maar Herlings bracht het Nederlands team met een oppermachtige overwinning wel terug in de titelrace.