Coronanieuws: toerismebranche vreest nog slechter jaar dan 2020

De meeste ondernemers werken graag mee aan de naleving van de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB), dat sinds zaterdag verplicht is bij bezoek aan horeca, evenement of cultuurinstelling. Dat constateert het Veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters zijn vertegenwoordigd van de 25 veiligheidsregio's.

"De bestuurders uit het Veiligheidsberaad zijn erg positief over het verloop afgelopen weekend: zij zien dat veruit de meeste ondernemers graag meewerken aan de naleving van het CTB", zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het beraad. "Daar waar ondernemers nog een aantal zaken moeten aanpassen of verbeteren, is er overleg met de gemeente. In goed overleg is veel mogelijk." Volgens Bruls bleef het aantal excessen beperkt en is waar nodig opgetreden.