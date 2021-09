Oppas en handlanger voor de rechter voor misbruik van zeven kinderen

De 53-jarige vrouw die wordt verdacht van het seksueel misbruik van zeven jonge meisjes in de regio Eindhoven staat maandag voor de rechter. De slachtoffers van het misbruik zijn kinderen op wie de vrouw paste. Het Openbaar Ministerie bracht vorige week naar buiten dat het misbruik werd gefilmd en dat de verdachte al sinds 13 juni vastzit. Dat geldt ook voor een mede-verdachte, een man van 58 jaar.

De vrouw bood zich volgens het OM via verschillende websites aan als oppas. Bij zes gezinnen waar zij op kinderen paste, vond misbruik plaats. In totaal werden zeven meisjes slachtoffer, ze waren tijdens het misbruik tussen de 1 en 6 jaar oud. De oppas filmde het misbruik en stuurde beelden door naar de 58-jarige medeverdachte, aldus het OM.

De zaak kwam aan het rollen toen een stel op 12 juni thuiskwam na een avondje uit. Op beelden uit de kinderkamer zagen ze dat de oppas hun 2-jarige dochter seksueel had misbruikt. Ze schakelden direct de politie in.

Nog dezelfde nacht werd de vrouwelijke verdachte aangehouden in haar huis in Noord-Limburg. Daar werden meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Uit beelden werd duidelijk dat de vrouw tijdens het misbruik via videobellen contact had met de 58-jarige man. Hij werd overdag aangehouden.