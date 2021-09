Biografie ontrafelt leven van Jos Brink en ook zijn tijd in Tilburg

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Jos Brink biograaf Tom van den Oetelaar brengt plakboeken en fotoalbums terug naar Tilburg

Bijna niemand weet dat TV-legende Jos Brink een tijd in Tilburg heeft gewoond. Sterker nog: alle fotoalbums uit zijn jeugd zijn er te vinden en ook zijn fan-club hield er destijds kantoor. Dit en nog veel meer is te lezen in de biografie van Jos Brink, die donderdag uitkomt.

"Jos is altijd een voorbeeld en held voor me geweest", zegt biograaf en Tom van den Oetelaar, ook werkzaam als verslaggever bij Omroep Brabant. Hij dook jarenlang in het leven van Jos en sprak met talloze mensen.

Wie met Van den Oetelaar praat, kan zijn bewondering voor Brink niet ontgaan. "Ik ben gefascineerd door zijn werk in het theater en als musical schrijver. Daarnaast was Jos een voorvechter op het gebied van de homo-emancipatie en hij heeft natuurlijk baanbrekende televisie gemaakt met 'Wedden dat'. Tegen alle protocollen in kuste Jos bovendien Koningin Juliana live op tv."

De vader van Jos Brink werkte op heel veel plekken voor de belastingdienst in Nederland en zijn gezin verhuisde met hem mee. Zo kwam het dat Jos tussen 1962 en 1967 met zijn ouders en broers aan de Armhoefstraat in Tilburg woonde. "Dat waren de beginjaren van zijn roem en dit is ook de plek waar hij zijn coming-out had. Tilburg was echte een keerpunt in zijn leven', aldus Tom.

"We kregen hier zelfs post van Wim Sonneveld"

Op een van de slaapkamers was ook het kantoor van de fanclub van Jos, weet Hansje Brink Riemens te vertellen. Hansje trouwde in 1966 met Peter, de broer van Jos. "Samen met Jim, de andere broer van Jos, beantwoordde ik alle brieven die fans naar dit adres stuurde. We kregen hier zelfs post van Wim Sonneveld", vertelt Hansje.

Ze vervolgt: "Jos was vooral in het weekend thuis in Tilburg, net zoals studenten dat doen. We gingen ook regelmatig wandelen op de Heuvel. Ik herinner me een keer, in de toenmalige V&D, dat hij me voor gek zette door aan een medewerker te vertellen dat ik van alles gestolen zou hebben. Ook gedroeg Jos zich als een klein kind en smeerde midden op de Heuvel een ijsje in zijn gezicht. Hij hield ervan om aandacht te vragen en mensen te shockeren."

"De biografie is af en dus kunnen vier dozen met alle boeken en albums terug naar Tilburg."

Jos' schoonzus Hansje is een van de vele mensen die schrijver Van den Oetalaar sprak voor de biografie. Daarnaast kreeg hij ook de beschikking over alle fotoalbums en plakboeken die de familie en de fanclub vele jaren bijgehouden hadden. "Een schat aan informatie met hele bijzondere foto's en brieven", aldus Tom. "De biografie is af en dus kunnen vier dozen met alle boeken en albums terug naar waar ze horen. Hier bij Hansje en Peter in Tilburg.

Biograaf Tom van den Oetelaar voor het Tilburgse huis waar Jos Brink woonde (foto: Jan Peels) vergroot

De biografie van Jos Brink ligt vanaf donderdag in de boekwinkel.

