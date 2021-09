Drugsafval uit Overijssel gedumpt in Brabant: 'Brutaal en achteloos'

Een van de Overijsselse dumpingen op de Holleweg in Bergen op Zoom in 2018 (archief Omroep Brabant) vergroot

Drugsdumpers rijden stad en land af met hun giftige afval. Het spul komt soms van ver. Zo stuitte de brandweer in een woonwijk in Bergen op Zoom op drugsafval uit de Duitse grensstreek. Dat bleek de afgelopen dagen tijdens de rechtszaak tegen de vermeende dumpers. Een van de verdachten is inmiddels overleden na een brand in een drugslab in Wernhout begin dit jaar.

Het verhaal begon zoals vaak met een anonieme tip. Die leidde op 20 juni 2018 naar een amfetaminelab in het dorpje Schuinesloot (Overijssel) niet zo ver van Coevorden. Dat lab werd gerund door twee Tilburgers: Twan en Toon. Een ander spoor leidde naar Bergen op Zoom. Daar woont Robert S. (33) op ruim 230 kilometer van het lab.

De politie ontdekte dat zijn mobieltje zendmasten had aangestraald bij dat lab en bij dumpplaatsen. De Bergenaar werd begin november 2018 opgepakt. Hij bekende acht dumpingen. Bij zes dumpingen was ook medeverdachte Jaimy B. Een Tilburger die al was veroordeeld voor drugsdumpen. Ook hij bekende.

Tussen de garageboxen

Volgens het OM dumpten ze op 8 en 9 mei 2018 het chemisch afval door het hele land. Ook op de Holleweg in Bergen op Zoom, waar een 1000-litervat en een paar 200-litervaten achterbleven. En aan de Lekstraat in een woonwijk in Bergen op Zoom, waar de brandweer tussen garageboxen maar liefst 100 jerrycans vond met chemische stoffen.

Het OM gaat ervan uit dat het drugsafval dat in Bergen op Zoom werd gedumpt, afkomstig was uit het lab in Schuinesloot in Overijssel. "Zeer brutale en achteloze drugsdumpingen", noemde de officier ze. De foto's in het dossier waren 'ronduit schokkend' gezien de ravage en rotzooi. De verdachten zijn een essentiële schakel van deze criminele bedrijfstak, was de boodschap.

Eis drie jaar

Tegen Bergenaar Robert S. werd drie jaar cel geëist. Hij moet ook de schade betalen aan de gemeente Bergen op Zoom: ruim 2800 euro. Het OM noemde het onbegrijpelijk dat hij in dit circuit terecht is gekomen omdat hij een goede baan heeft en een hardwerkende man lijkt zonder strafblad. Dit lijkt dus op gemakkelijk geld verdienen, stelde de officier van justitie.

Verdachte Jaimy B. (35) moest ook uiteindelijk voor de rechter komen. Maar zover kwam het niet. Hij is in maart omgekomen bij een ontploffing in een amfetaminelab in Wernhout.

De opdrachtgever

Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat hun opdrachtgever Rens K. (35) uit Goirle was. Hij regelde de vracht en betaalde voor een bus. De man is pas nog veroordeeld voor vuurwapenbezit en huiselijk geweld. Tegen hem werd ook drie jaar geëist. Het OM wil dat ook hij een schadeclaim aan de gemeente Bergen op Zoom betaalt van ruim 2800 euro. En aan de gemeente Rijswijk ruim 2900 euro.

Er waren ook twee verdachten uit Alphen aan den Rijn en Voorburg met een kleinere rol bij het dumpen. Tegen hen werden straffen geëist van 8 maanden cel en een werkstraf van 200 uur met 4 maanden voorwaardelijk.

