Zo begroeten we elkaar na de anderhalve meter: 'Elleboog en boks blijven'

De anderhalve meter is eraf en we mogen elkaar weer ouderwets knuffelen. Wat is na het versoepelen van de coronamaatregelen afgelopen zaterdag de manier om elkaar te begroeten? Peter Achterberg, socioloog van Tilburg University, merkt dat iedereen een andere keuze maakt. "Bij de een gaan weer alle remmen los, maar je hebt ook voorzichtige mensen die denken: moet dat nu allemaal wel, dat contact?"

Het leverde in coronatijd ongemakkelijke situaties op bij een begroeting:

de een gaat voor een boks,

de ander steekt een elleboog uit,

een halve buiging,

een knikje,

handen en knuffels verdwenen ook niet helemaal.

Dat ongemak is niet nieuw, ziet Peter Achterberg. "Maar al snel weet je hoe je elkaar wil begroeten, want mensen zijn creatief genoeg om daarop in te spelen. Communicatie is daarin het belangrijkste, dus wees duidelijk naar elkaar."

Een verjaardag is voor hem de ideale gelegenheid om te kijken of de begroetingen anders zijn dan voor corona. "Vroeger moest je altijd iedereen langs om drie zoenen te geven, maar het zal me niks verbazen als daar nu verandering in optreedt. Dat het niet helemaal weer naar het oude normaal gaat."

"Mensen die houden van persoonlijk contact, bleven toch gewoon doorgaan met handen schudden of knuffels geven", merkt de socioloog op. "Dus het is niet zo dat we elkaar nu massaal anders gaan begroeten. Het is echt per persoon verschillend."

"Sommige mensen zijn toch nog wat huiverig of waren van zichzelf al wat afstandelijk."

Blijven de elleboog en boks nog een begrip, ook nu de anderhalve meter afstand niet meer geldt en het handen schudden weer terugkeert? Achterberg denkt van wel. "Sommige mensen zijn toch nog wat huiverig of waren van zichzelf al wat afstandelijk. Voor hen is dit een fijne uitkomst, zij proberen dit zo lang mogelijk te blijven doen."

Vooral bij zakelijke contacten of mensen die je nog niet kent, verwacht Achterberg dat de elleboog of boks een goede optie blijft. Demissionair minister Hugo de Jonge vindt handen schudden nog te vroeg en de socioloog merkt zelf ook nog wat twijfels in de praktijk. "Afgelopen vrijdag hadden we een diploma-uitreiking, dus daar heb ik de mensen maar gewoon een boks gegeven. Je moet wat, en een knuffel geven doe je dan natuurlijk ook niet", lacht Achterberg.

