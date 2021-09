Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De anderhalve meter verdwijnt: einde van veelbesproken coronamaatregel

Na anderhalf jaar zijn we er zaterdag dan echt klaar mee: de anderhalvemetermaatregel. Met de nieuwe versoepelingen komt er een eind aan hét symbool van alle coronabeperkingen.

Sven de Laet Geschreven door

Het is een moment dat we niet snel zullen vergeten: premier Mark Rutte die Jaap van Dissel de hand schudt, nét nadat hij tijdens een persconferentie heeft opgeroepen dat juist even niet te doen. Die avond wordt er nog wat om gegniffeld, maar een paar dagen later is de lach ver te zoeken.

Intelligente lockdown

Op 15 maart 2020 wordt met de intelligente lockdown namelijk een pakket aan maatregelen gepresenteerd om de verspreiding van het virus te beperken. Daarbij wordt ook opgeroepen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Meteen leidt de maatregel tot discussie. Waarom hanteren andere landen bijvoorbeeld maar één meter? Of juist twee? En is die afstand buiten nou wel nodig? Toch burgert de regel verrassend snel in. 'Anderhalvemetersamenleving' wordt uiteindelijk het Woord van het jaar en Jandino en Ali B scoren er zelfs een hitje mee.

Wachten op privacy instellingen...

Verplichte winkelwagentjes

Als Nederland even later weer langzaam opengaat, ziet het leven er toch net even anders uit. In winkels geldt een maximum aantal klanten en een winkelwagentje is in alle supermarkten verplicht. Op de terrassen staan tafeltjes verder uit elkaar. Wie niet thuis kan werken, krijgt op kantoor te maken met vaste looproutes. En een pretpark als de Efteling hangt vol rood-witte linten die aangeven waar je als bezoeker wel en niet mag staan.

We houden ons er over het algemeen netjes aan, maar de regel blijft zo nu en dan voor scheve blikken zorgen. Zeker als door heel het land pleinen vollopen voor demonstraties, die soms meer op verkapte festivals lijken. De verontwaardiging is groot, als in diezelfde periode wel kleine groepjes op de bon worden geslingerd. In Breda worden bijvoorbeeld een paar oudere mannen beboet, als ze op 'hun' bankje bij elkaar zitten.

De aandacht verslapt

Vanaf het moment dat de vaccinatiecampagne op stoom raakt, lijkt de anderhalvemetermaatregel steeds minder goed nageleefd te worden. Meer en meer mensen voelen zich 'veilig' en durven weer dicht bij elkaar te komen.

Eerder deze zomer wordt voor het eerst de hoop uitgesproken dat we op korte termijn de verplichte onderlinge afstand los kunnen laten. Toch wordt die knoop pas echt doorgehakt tijdens de laatste persconferentie op 14 september.

En daarmee komt er zaterdag een eind aan een van de meest besproken regels uit de coronacrisis. Sommigen hebben daar hun twijfels bij. Zo vrezen ze in de ziekenhuizen voor een nieuwe besmettingsgolf. Andere branches, zoals de weekmarkten, vonden de afstand juist wel fijn. Toch zullen de meeste mensen dit weekend opgelucht ademhalen. Én: knuffelen.

In de Efteling werd met witte en rode strepen aangegeven waar bezoekers mochten staan. vergroot

LEES MEER:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.