Horecabaas Henno uit Veen komt met politieke partij: 'Staan voor vrijheid'

Horeca-ondernemer Henno Timmermans uit Veen heeft een nieuwe politieke partij opgericht: de Vrije Volks Partij Altena. De oprichtingsvergadering van de VVPA dit weekend was in zijn zaak City Bistro, waar gasten om toegang te krijgen tot het restaurant niet hun QR-code hoefden te laten zien. "Het is geen grapje, het is geen rotgeintje, de Vrije Volks Partij Altena bestaat echt en zal van zich laten horen. Wij staan voor vrijheid en gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen."

"De bistro, ons verenigingsgebouw, zat zaterdagavond goed vol. Er waren alleen maar leden binnen en we hebben geen controle gehad", aldus Timmermans. "Op dit moment ben ik het enige aanspreekpunt, maar andere mensen hebben zich al aangesloten. Ook op bestuursfuncties, namen worden later pas openbaar."

Een nieuwe politieke partij met z'n wieg in Veen, met als speerpunt 'vrijheid', het is horecaman Henno Timmermans op het lijf geschreven. Vorige week nog verzette hij zich tegen de toegangscontrole voor gasten van zijn bistro met een QR-code. Timmermans richtte een vereniging op: gasten konden aan de deur lid worden voor één euro en konden vervolgens in het 'verenigingsgebouw' een hapje komen eten. Dat zonder QR-controle opgelegd door de overheid, waar Timmermans niets van moet hebben. "Ik discrimineer niet aan de deur."

Op de website van de nieuwe partij staan dertig uitgangspunten die allemaal over vrijheid gaan. "Dat zijn onze algemene uitgangspunten. Meningen en standpunten over lokale onderwerpen komen er uiteraard ook, die worden binnenkort op de website aangevuld."

Over het traditioneel stoken met oud en nieuw in Veen zegt Timmermans: "Ik laat me niet uit over het stoken in Veen, ik laat me niet verleiden tot een reactie. Daar gaat deze politieke partij niet over, het gaat over vrijheid. Wij denken niet in hokjes. Wij zijn realisten met een hart, we buigen niet naar links of naar rechts."

Naar eigen zeggen heeft de oprichting van de Vrije Volks Partij Altena geleid tot mooie reacties. "Ik heb alleen maar positieve en lovende reacties gehad", aldus Timmermans. "Bij de oprichting heb ik veel, hebben we veel adviezen gehad wat er aan scheelt, wat er anders kan. Daar dient de vereniging ook voor hier in de bistro, mensen die hier komen zijn onze voelsprieten. Ze kunnen vier dagen per week (politieke) adviezen geven in de bistro, die dan ook een 'politieke kantine' is. Timmermans benadrukt nogmaals dat de oprichting van de Vrije Volks Partij Altena een serieuze zaak is.

Vooralsnog zal de Vrije Volks Partij Altena proberen om alleen politiek voet aan de grond te krijgen in Altena. "Er zijn echter ook gedachten", aldus Timmermans. "Over deelname in meerdere gemeenten, maar dat is niet aan mij."

Henno Timmermans was eerder politiek actief in de voormalige gemeente Aalburg. Van juli 2011 tot en met december 2014 had hij zitting in de gemeenteraad van Aalburg voor de Aalburgse Alliantie. Timmermans stopte destijds vanwege drukke werkzaamheden. Door de fusie van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem tot de gemeente Altena, kwam er in december 2018 ook een eind aan de partij Aalburgse Alliantie.

