Restaurant wordt vereniging om verplichte QR-controle te ontlopen

De eigenaar van de City Bistro in Veen gooit openlijk zijn kont tegen de krib als het gaat om de nieuwste coronamaatregelen. “Ik ga absoluut mijn klanten niet om een QR-code vragen als ze binnen willen eten”, aldus een strijdbare eigenaar Henno Timmermans. “Daarom sluit ik vrijdag mijn restaurant en op zaterdag gaan we weer open als vereniging. De vereniging huurt het restaurant, niet-leden mogen niet binnen en de vereniging bepaalt de regels.”

Timmermans is het daar op zijn beurt niet mee eens. “Het is 100 procent legaal, ik laat het er op aankomen. Als er gehandhaafd gaat worden, zien we elkaar wel in de rechtbank. Het is mijn gebouw, ik doe wat ik hier wil. Daar hebben ze helemaal niets mee te maken.”

Timmermans laat ook weten dat eventuele handhavers, die kunnen komen controleren of gasten in het restaurant hun QR-code wel hebben laten zien, niet welkom zijn. “Ze hebben hier helemaal niets te zoeken, ze zijn op mijn terrein niet bevoegd”, stelt hij.

De gemeente Altena laat weten dat ze ontwikkelingen als rond de City Bistro in Veen niet als gemeente één op één zelf gaat oplossen. “We gaan als gemeente in overleg met de veiligheidsregio”, vertelt woordvoerster Annely Peskens. “We zijn onderdeel van 24 gemeenten in de Veiligheidregio Midden en West-Brabant én met elkaar kijken we of en hoe er gereageerd gaat worden. Dat doen we om te voorkomen dat iedereen op dit soort situaties verschillend gaat reageren.”