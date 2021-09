Barbecue en cadeaubon voor daklozen dankzij portret Peter R. de Vries

Peter R. de Vries zou waarschijnlijk met een grote glimlach maandagavond kijken naar een barbecue in Breda. Daar schoven zo'n zestig daklozen aan voor een gratis maaltijd. Na afloop van het etentje kreeg iedere gast een cadeaubon, betaald uit de veiling van een portret van de vermoorde misdaadverslaggever.

Initiatiefnemer is advocaat Peter C. Schouten uit Breda, een goede vriend van Peter R. de Vries. "Helaas kon de barbecue vorig jaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Fijn dat we nu weer bij elkaar mochten komen. Daarmee is een jaarlijkse traditie weer hervat", vertelt de raadsman.