Man bedreigd en beroofd op straat in Deurne

Een man is maandagavond bedreigd met een wapen en daarna beroofd, op straat in Deurne. De politie zette een speurhond in de om de dader te achterhalen.

Janneke Bosch

De beroving gebeurde op de Molenstraat in Deurne. Daar liep de man op de stoep voor een huizenblok, toen een andere man hem passeerde. Die zou het slachtoffer vervolgens hebben bedreigd met een wapen en hebben beroofd. Wat er is buitgemaakt, is niet duidelijk.

Richting het spoor

De politie heeft de omgeving afgezet en is met een speurhond gaan zoeken naar een spoor van de dader. Die zou richting het spoor zijn gevlucht. Het ging om een donker getinte man, die een zwarte muts op had en een grijsgroene jas droeg. Er is ook een Burgernetmelding uitgedaan.

Met diverse eenheden van de politie is naar de dader gezocht, maar hij is maandagavond niet gevonden.

