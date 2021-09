Coronanieuws: aantal coronabesmettingen blijft dalen

07.24

Zorgpersoneel dat in deeltijd werkt, is vaker ziek dan personeel dat 36 uur of meer werkt. Die conclusie, afkomstig uit een onderzoek dat dinsdag wordt gepresenteerd, kan belangrijk zijn om het personeelstekort in de zorg tegen te gaan. Een van de oplossingen voor dat tekort is namelijk: laat deeltijders langer werken. Liever niet, zeggen veel werkgevers, want dan stijgt het ziekteverzuim. Nu blijkt het omgekeerde juist het geval, laat de studie onder ruim een half miljoen zorgmedewerkers zien, schrijft Trouw.