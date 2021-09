Niet telkens je coronapas maar een polsbandje om te gaan stappen in Breda

Met een coronapas kun je zaterdagavond weer 'ouderwets' op stap in de Brabantse uitgaansstraten. Je moet alleen aan de deur van elke kroeg je coronacheck-app laten zien. Dat kan handiger, dacht wethouder Boaz Adank in Breda. Daar gebruiken ze nu polsbandjes.

Het idee is simpel: op een van de vier punten in de stad kun je je coronacheck-app laten scannen en je legitimatie laten controleren. Vervolgens krijg je een polsbandje en daarmee kun je dan elke kroeg in die je wilt. Zonder telkens opnieuw de telefoon tevoorschijn te halen en opnieuw gescand te worden.